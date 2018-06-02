الذهب.. في عام الذهب

حينما أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية على عام 2018 «عام الذهب»، كان هذا الشعار صعباً امامنا نحن المتابعين للرياضة، ولكن قدرة وحماسة سموه للشباب والبحريني كانت الحافز الأكبر والأقوى لسعيهم لتحقيق هذا الشعار، ومحاولة ترجمته إلى واقع ملموس؛ من خلال حرصهم على تحقيقه في البطولات والمسابقات التي يشاركون فيها. وبالأمس اعلنت اللجنة الاولمبية خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية أن ما تحقق من ميداليات ذهبية في عام 2018 بلغ 107 ميداليات خلال ما يقارب الخمسة شهور الماضية، وهو رقم ليس بالسهل امام مشاركات خارجية قوية لابطال البحرين في كافة الالعاب الرياضية المختلفة، وأكدت على ثقة سموه في الشباب البحريني لرفع علم بلادهم عالياً في البطولات والمحافل الخارجية، ويضاف لذلك ايضاً انه خلال هذه المشاركات حصدنا 95 ميدالية فضية و75 ميدالية برونزية.

تحية تقدير واعتزاز لكل من اسهم في هذا الانجاز، ونتطلع بإذن الله تعالى إلى تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، خاصة وان لدينا العديد من المشاركات أهمها الاسياد.

ناصر.. و«ضربة معلم»

حرص سمو الشيخ ناصر على الاستفادة من تنظيم بطولة «ناصر 11» للالعاب المقامة خلال الشهر الفضيل واضح، واستقطب العديد من الشركات لرعاية المسابقات والمشاركة فيها من خلال دعم الفرق، ولاشك بان مفاجأة هذا العام جاءت «ضربة معلم» من سموه بدعوة النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد الاسباني المسلم من اصول جزائرية كريم بنزيمه؛ لحضور نهائي البطولة، وإنني على يقين بان ذلك سيكون دافعاً للجماهير البحرينية للحضور ومشاهدة النجم الكروي المعروف، والاستمتاع بمباراة يتوقع لها ان تكون جيدة المستوى، وخاصة ان حضور بنزيمه كان بعد فوز فريقه ببطولة دوري الأندية الأبطال «التشامبيونزليغ» الذي ضرب به الرقم القياسي لعدد مرات الفوز 13 مرة.

فأهلاً باللاعب كريم بنزيمه في البحرين كأول بلد يزوره بعد الفوز، وشكراً من الأعماق لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة، والشكر موصول لكل من أسمهم في التنظيم والاعداد لبطولة «ناصر11».



*نقلاً عن الأيام البحرينية