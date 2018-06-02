نقطة تحسب للوحدة

في كل موسم ومع كل فترة انتقالات، يكون نادي الوحدة الاسم الأكثر تداولاً بالنسبة إلى وسائل الإعلام، باعتباره الأفضل تعاملاً مع جميع الأندية بالنسبة إلى انتقال اللاعبين والتبادلات، ويكفي أنه في كل نادٍ يجب أن يكون هناك اسم تخرج في أكاديمية العنابي.

الأمر الجيد في إدارة الوحدة أن لديها ميزانية محددة وأرقاماً لا تتنازل عنها، ولا تسمح للاعبين بتجاوزها، وتمنح كل لاعب على قدر قيمته الفنية بلا أي مجاملات، إضافة إلى أن مفاوضاتهم مع الأندية الأخرى في حال رغبتهم في التعاقد مع لاعب محدد تكون منطقية.

وهذا ما جعل الوحدة أحد أفضل الأندية استقراراً على المستوى المالي، لأنه تمكّن من فرض سيطرته على اللاعبين، والباب مفتوح دائماً لكل من يطمع في المزيد من المبالغ المادية التي تفوق قيمته الفنية.

لذلك طالما شاهدنا خروج الكثير من الأسماء المميزة من النادي، عكس الفرق الأخرى التي تخضع لرغبات اللاعبين فوراً وتلبي متطلباتهم، بينما الفرق في الوحدة أن النادي يعتمد على أكاديميته ويعمل على مبدأ أن الفريق لا يقف على أحد، ودائما ما يجري تعويض اللاعب باسم آخر شاب.

تجربة العنابي يجب أن تتوافر في جميع الأندية حتى تنخفض أسعار اللاعبين، ولا بد أن يكون النادي أقوى من أي لاعب مهما كان اسمه، ولا بد من العمل على الأكاديميات لتوفير أكبر عدد من المواهب لكسر الارتفاع غير المنطقي في أسعار اللاعبين.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية