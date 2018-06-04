إدارة ميركاتو الملك

دأت إدارة الملك الشرجاوي العمل على تعزيز صفوف الفريق بالعناصر المطلوبة، والتي تمكّن الشارقة من المنافسة على الألقاب المحلية في الموسم المقبل، بعدما غاب الملك لسنوات طويلة عن منصات التتويج.

الفريق بحاجة إلى عناصر خبرة وأسماء من المستوى الأول، لأن لديه مواهب جيدة على صعيد الشباب، وينقص الفريق لاعبي الخبرة والعناصر التي تقلب موازين اللعب في جزء من الثانية.

أيضاً ملف المحترفين يجب أن يكون بمستوى الأسماء التي يفاوضها الشارقة محلياً، وأن يجري التعاقد مع لاعبين من ذوي المستويات العليا، بعدما فشل النادي أخيراً في هذا الجانب، على الرغم من أن الشارقة كان من أبرز الأندية التي تتعاقد مع المهاجمين الأجانب.

وكذلك من المهم جداً المحافظة على إنتاج أكاديمية النادي، بعدما خرّجت الكثير من الأسماء الموهوبة في السنوات الأخيرة إلى أندية أخرى، ولا بد من معالجة الأسباب التي تؤدي إلى فقدان هذه الأسماء التي نراها حالياً مع المنتخبات السنية.

بإمكان الملك أن يعود للمنافسة في أي وقت، لأن جميع الإمكانات متوافرة لدى الشارقة، وتبقى الفترة الحالية الأهم وكيفية استغلال الميركاتو الصيفي في التعاقدات وسد الثغرات وتحقيق الإضافات المطلوبة.

ومتى ما عاد الفريق، فإن الدوري سيزدان جماهيرياً إذا ما نظرنا إلى القاعدة الكبيرة التي يمتلكها الشارقة، والتي بلا شك ستزيد المسابقات المحلية إثارة وتضفي نكهة جماهيرية مختلفة على الدوري.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية