ادعوا لكوبر

لا اجدد مبررا للهجوم على المنتخب الوطنى بسبب سوء الاداء امام كولومبيا فى التجربة الودية قبل انطلاق كأس العالم، لأسباب عديدة منها ان اداء المنتخب الوطنى ثابت لم يتغير، هو نفس الاداء الذى تمكن به الفريق التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وهو نفس الاداء الذى وصل به الفراعنة الى نهائى الامم الافريقية بعد غياب ثلاث دورات متتالية وحصل على لقب افضل فريق افريقى فى استفتاء الكاف.

اداء الفراعنة امام كولومبيا لم يكن مفاجأة بل على العكس كان متوقعا جدا فى اطار فكر كوبر و طريقته و غياب صلاح ولا تنتظروا من المنتخب اكثر من ذلك حتى لا تحملوا اللاعبين فوق طاقاتهم لأنهم ينفذون ما يريده كوبر بحذافيره لان الجميع يعلم تماما أن الذى يخرج على النص وطريقة الاداء مصيره الاستبعاد النهائي.

الامل فى الله كبير ثم توفيق اللاعبين، لكى يحقق المنتخب نتائج جيدة يسعد بها الجماهير المصرية العظيمة التى تضحى بالغالى والنفيس من اجل دعم ومساندة المنتخب الوطنى والدليل على ذلك زحف الالاف للسفر الى روسيا رغم تكاليف الرحلة الباهظة و صعوبة التنقلات هناك ولكن الكل يريد مؤازرة منتخب بلادهم ورفع علم مصر عاليا خفاقا بين الامم.

نقد الاداء والطريقة والهجوم على كوبر واختياراته للاعبين وادارته للمباريات لن يفيد بشئ فى هذا التوقيت لان كوبر لن يغير من طريقته التى تربى عليها طوال تاريخه التدريبى ولا نملك فى هذا التوقيت سوى الدعاء الى الله عز وجل ان يوفق المنتخب الوطنى فى المونديال، فهذا ما نملكه اما النقد والهجوم فى ظل الاوضاع التى يمر بها الفريق فلن يفيد بل على العكس قد تضر ويصيب البعض بحالة احباط فى وقت نحن فى اشد الحاجة للتفاؤل.

علمتنا كرة القدم انها ليس لها كبير وقد ينجح المنتخب الوطنى طبقا لخطة كوبر فى الصمود الدفاعى طوال 90 دقيقة وقد تترجم احدى هجماته القليلة فى احراز هدف فى مرمى الخصم نخرج به فائزين بنقاط المباراة الثلاث ويعوضنا الله خيرا عن اصابة نجمنا صلاح.. تفاءلوا خيرا وشيلوا كوبر من رءوسكم.



*نقلاً عن الأهرام المصرية