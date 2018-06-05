معاك يا الأخضر

أيام قليلة تفصل المنتخب السعودي الشقيق عن مونديال روسيا 2018 وخوض مباراة الافتتاح ضد المنتخب المستضيف في مواجهة صعبة للغاية، كونها أمام صاحب الأرض والجمهور وفي الافتتاح.

حتى الآن، تبدو الأمور غير إيجابية لدى الشارع الرياضي المحب للأخضر السعودي، كون المنتخب تعرض لعدد من الهزائم في التجارب الودية مع المدرب الجديد بيتزي.

لكن أهمية التجارب الودية تكمن في مساعدة المدرب على معرفة توليفته الأساسية وتجربة أكبر عدد من اللاعبين للوصول إلى أعلى معدل من الجهوزية، علماً بأن الاتحاد السعودي فضّل ملاقاة منتخبات قوية للحصول على أفضل إعداد.

الأمر الإيجابي أن العناصر المميزة التي تصنع الفارق حاضرة، لكنها تقف على مدى تعامل بيتزي معها تكتيكياً، بينما هناك تخوف كبير من الجانب البدني والعمل الدفاعي للمدرب الذي استقبل أكثر مما سجل.

وبالأمس تعرض المنتخب لضربة موجعة، بإبعاد نواف العابد عن القائمة النهائية للمونديال للإصابة، وخيّم الحزن على الجماهير السعودية للدور المهم الذي يلعبه نواف مع الأخضر، وتبقى إمكانية تعويضه صعبة للغاية.

ونتمنى أن تكون المباريات الودية مجرد بروفة، تظهر الأخضر بشكل مختلف في المونديال، وبإمكان المنتخب تحقيق المفاجأة إذا ما تعامل مع المباريات بنظام القطعة، ويمكن الاستفادة من حجم الضغوط على الروس في مواجهة الافتتاح وتحقيق نتيجة إيجابية، وكل شيء جائز في كرة القدم لذلك تفاءلوا.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية