احتياط الأخضر واختبار البيرو

من البديهي أن يتصاعد استعداد أي منتخب لأي بطولة وأن يلعب آخر ثلاث أو أربع مباريات بالقائمة الأساسية بتغييرات طفيفة، فما بالكم بكأس العالم، ولكن قد نعذر بيتزي مدرب المنتخب السعودي كونه لم يمضِ وقتاً طويلاً منذ تسلّم المهمة، وما زال يواصل تجربة لاعبين قبل المونديال بأسبوعين، كما حدث أمس أمام البيرو مشركاً عدداً من البدلاء للتأكد من جاهزيتهم لأن يكونوا ضمن القائمة النهائية.

واتضح جلياً بعد المباراة باعتماد قائمة الـ 23 لاعباً حسب نظام الفيفا في المونديال.

واضح جداً أن بيتزي مقتنع بالقائمة الأساسية منذ المرحلة الثالثة لبرنامج الإعداد للمونديال، لكنه كان حريصاً على اختيار أكثر اللاعبين قدرة على التأقلم مع فلسفته، ومن يؤدون أدواراً مزدوجة لسد أي طارئ. وما نلمسه أن هناك تطوراً في أداء اللاعبين بشكل عام، دون أن نغفل أهمية اللعب بالفريق الأساسي أكثر عدد مباريات ممكن لرفع فاعلية الانسجام وحفظ الأدوار والتعود على اختلاف مستوى الفرق المقابلة بما يتناسب ومنتخبات المجموعة، لكن أيضاً لا بد من تجربة جميع اللاعبين لتحقيق العدالة والإنصاف عند المفاضلة بين بعضهم.

والخسارة الثلاثية من البيرو زادت في تعرف المدرب إلى بعض نقاط الضعف والسلبيات في حماية المنطقة واختصار المسافات في الهجمات المرتدة، وهذا بسبب عدم انسجام المجموعة وإقحام لاعبين فرصة أخيرة، منتظرين ودية ألمانيا بروفة حقيقية قبل المونديال بأسبوع.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية