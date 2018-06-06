الفخر والبصمات الهولندية

اختار نادي الجزيرة المدرب الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً لمواطنه تين كات الذي فضّل الراحة وترك الملاعب.

الاستمرار على المدرسة الهولندية فكرة صائبة، خصوصاً أن كايزر وكات من مدرسة أياكس امستردام أمستردام التي تركز على منح الشباب فرصة المشاركة في المباريات والاعتماد على مزج الخبرة بالمواهب الجديدة.

مطلوب من إدارة شركة النادي تقديم عرض تفصيلي عن الفريق الأول الأول للمدرب الجديد وعن العمل في الأكاديمية وعن أبرز عوامل القوة التي ساعدت الفريق على تحقيق الألقاب، كما عليها تسليط الضوء على نتائج الفريق خلال موسمي 2015/‏‏‏2016 و 2017 /‏‏‏ 2015 / ‏‏‏‏2016 و2017 /‏‏‏‏ 2018، حيث احتل الجزيرة في هذين الموسمين المركز السابع.

منذ انطلاق العملية الاحترافية، حقق الجزيرة لقب دوري الخليج العربي مرتين مرتين، وأصبح وصيفا وصيفاً ثلاث مرات، وحقق كاس كأس صاحب السمو رئيس الدولة ثلاث مرات أيضاً. إضافة إلى هذه الإنجازات، قدّم وجوها شابة نشّطت الدورة الدموية في المسابقات المحلية، خصوصاً على يد المدرب الهولندي تين كات.

أكاديمية نادي الجزيرة أدت دوراً مهماً في صقل مواهب الصغار الصغار، وهيأت جيلاً جديداً من اللاعبين بإمكانهم صناعة التاريخ.

تراكم الخبرات لدى عناصر النادي في المجالات الإدارية والفنية فضلاً عن الدعم الكبير من قيادة هذه المؤسسة الرياضية التربوية، كلّها عوامل تساعد على تحقيق أهداف فخر أبوظبي المحلية والخارجية.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية