أعلم أن العنوان السابق سيثير قدرا من السخرية لدى بعض القراء من منطلق أن مصر دولة متوسطة القدرات فى كرة القدم وأن مستوى اللاعبين لا يرقى للمستوى اللازم لتحقيق مثل هذا الهدف وأن الصعود للمرحلة التالية فى المسابقة هو أعظم أمانينا.

هذه الرؤية التى يراها البعض منطقية يراها آخرون - وأنا منهم - رؤية عقيمة تحط من قدر لاعبينا وتقلل من ثقتهم بأنفسهم ويجعلهم يبدأون المباريات بمعنويات منخفضة ويفرحون لمجرد تسجيل هدف وبالتمثيل المشرف ولو كانت النتائج سلبية.

لا نختلف على أن منتخبات بعض الدول تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، ولهم رصيد من الإنجازات والخبرات يؤهلهم أكثر من غيرهم للسعى وراء الفوز بالبطولة، وأن المنتخب المصرى قد لا تكون له هذه الخبرات، ولكن هذا لا يعنى أبدا أن نبدأ البطولة بروح انهزامية ستنعكس دون شك على أداء اللاعبين المؤهلين نفسيا للخسارة ومغادرة البطولة فى أقرب وقت ممكن.

فارق المستوى الفنى بين مصر والبرازيل لم يمنع المنتخب المصرى من تسجيل 3 أهداف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين منذ سنوات رغم أن المبارة انتهت بفوز البرازيل 4 - 3 .

والسر وراء الأداء الرائع كان جملة قالها المدير الفنى للمنتخب المصرى فى ذلك الوقت حسن شحاتة للاعبين: «العبوا كما يحلو لكم واستمتعوا بالمباراة».

العامل النفسى إذن مهم وإحساس اللاعبين أنهم لا يقلون عن خصومهم ضرورة وتحديد أهداف طموحة لمشاركتنا فى كأس العالم سيدفع اللاعبين للإبداع. مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟

*نقلاً عن الأهرام المصرية