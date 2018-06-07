منتخبنا بلا إحصاءات رسمية

أحد الأمور السلبية التي لم نجد لها حلاً لغاية الآن بالرغم من أهميتها هو غياب إحصاءات ومعلومات شاملة عن المنتخب الأول في مختلف مشاركاته وبيانات اللاعبين الذين ارتدوا شعار الأبيض.

والمعلومات المتوافرة لدى موقع اتحاد الكرة ضعيفة للغاية، ولا توجد تحديثات لكثير من المعلومات التي بلا شك تهم المتابع والإعلاميين.

جميع الاتحادات المتطورة لديها بيانات على مستوى عالٍ جداً، يمكنك عبرها التعرف إلى أدق تفاصيل اللاعبين، ومختلف الأرقام الخاصة بالمنتخبات منذ أول مباراة إلى صافرة نهائية آخر مواجهة بجانب المعلومات الدقيقة عن المدربين الذين دربوا المنتخبات.

لكن إذ ما أردنا معرفة المواجهات التاريخية للأبيض مع المنتخبات الأخرى والإحصاءات الرسمية، فهذه كارثة لأنه لا يوجد شيء على موقع الاتحاد، وكنا نتوقع من المجلس الحالي العمل على تطوير الموقع وإدارة الإعلام، لكونها كانت ضمن خطة رئيس الاتحاد الذي تحدث كثيراً عن سلبيات الموقع الرسمي للاتحاد في حملته الانتخابية.

الحقيقة أننا مقبلون على تحدٍّ مهم، وأن الموقع الرسمي هو واجهة منتخب الإمارات، والموقع ضعيف على مستوى اللغة العربية والنسخة الإنجليزية، ومن الصعب جداً الخروج بمعلومة مفيدة منه.

ونأمل بذل أقصى الجهود من الإخوة في الاتحاد لتحسين الصورة الإعلامية الخاصة بالمنتخب والاتحاد، وتوفير مواد إبداعية مفيدة للقارئ والمتابعين، ومحاولة جمع تاريخ منتخبنا.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية