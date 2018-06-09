الأسود يستعيدون ذكريات 86

تفاؤل حذر، ذلك الذي يغلف الأجواء العامة في الشارع الكروي المغربي، قبيل ضربة البداية لمشوار المنتخب في المونديال الروسي.

أسود الأطلس الذين يعودون للمونديال العالمي بعد عشرين عاماً من الغياب، استعادوا ذكريات إنجاز مونديال المكسيك 1986، عندما نجح المنتخب المغربي في تحقيق نتائج تاريخية قادته للدور الثاني، على الرغم من وجوده في المجموعة الحديدية، ووقوعه في مجموعة هي الأصعب في المونديال الروسي مع أبطال أوروبا البرتغال وإسبانيا، دفع بالجماهير المغربية أن تتفاءل بتكرار أحداث مونديال المكسيك، بشرط اجتياز عقبة الافتتاح أمام المنتخب الإيراني.

وسط تلك الأجواء الحذرة، خصوصاً في ظل الأداء المتباين للمنتخب المغربي في الوديات الأربعة التي خاضها أمام صربيا وأوزبكستان وسلوفاكيا والتي فاز فيها بهدفين، والتعادل السلبي أمام أوكرانيا، وعلى الرغم من أن المنتخب لم يتعرض لأي خسارة، سواء في التصفيات المؤهلة للمونديال، كما أنه لم يخسر أي من المباريات التجريبية الأربعة، إلا أنه عانى بشكل واضح من الفاعلية الهجومية في المباريات التحضيرية، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف أمامه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المطالب بتقويم الشق الهجومي عندما يلتقي أستونيا اليوم في ختام استعدادات أسود أطلس قبل التوجه إلى روسيا.

كلمة أخيرة

ننتظر من زملاء مهدي بن عطيه إعادة أمجاد الزاكي ورفاقه في مونديال 86.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية