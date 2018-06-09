صلاح ليس له بديل

أيام وتنطلق منافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا، ويشارك منتخبنا الأول بعد غياب عن هذا المحفل الكروى الكبير لـ 28 عاما، حيث كانت مشاركته الأخيرة عام 1990 فى مونديال إيطاليا، ويأمل الجميع فى أن يظهر منتخبنا بصورة جيدة فى مجموعته الأولى أمام منتخبات أوروجواى وروسيا والمنتخب السعودى الشقيق، حيث يستهل الفراعنة أول مشواره أمام منتخب أوروجواى بطل العالم مرتين يوم 15 يونيو الحالي، حيث تمثل تلك المباراة أهمية كبيرة لمنتخبنا.. حيث يأمل الجميع فى أن يقدم الفراعنة مباراة جيدة ويحقق الفوز الأول له حتى تكون دافعا قوياً للتأهل للأدوار المقبلة فى النهائيات.

واعتقد أن كوبر حائر فى ظل عدم تأكيدات النجم الكبير محمد صلاح والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى عن عدم المشاركة فى المباراة الأولى بعد الاصابة التى تعرض لها فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث يمثل غيابه ضربة موجعة للفراعنة إذ يعتبر صلاح أحد الحلول الفنية فى رأس كوبر لما يمتلكه اللاعب من إمكانات كبيرة تجعله يحقق الفوز للفراعنة فى أى وقت من المباراة.

واعتقد أن صلاح سوف يكون جاهزا تماما لمباراتى روسيا ـ الدولة المضيفة ـ والسعودية فى المباراتين الأخيرتين وأن كوبر يمتلك العديد من الحلول لغياب صلاح فى المباراة الأولى بالرغم من ان هناك اصرارا كبيرا من جانب اللاعب على المشاركة فى المباراة الافتتاحية أمام أوروجواي، إلا إن كوبر لايفضل المغامرة بمشاركته بالمباراة الأولي، ودعواتنا بان يوفق منتخبنا ويتأهل للادوار المقبلة من أجل رسم البسمة على شفاه الجماهير المصرية العظيمة.



*نقلاً عن الأهرام المصرية