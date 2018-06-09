يا فرحة كوبر!

ليس المقصود أن يفرح بأنه لم يفز مرة واحدة فى المباريات الودية قبل كأس العالم، ولاحقته الهزائم والتعادلات من فرق تُعبِّر عن مدارس كروية شَتَّي، وإنما المقصود أن يفرح من ردود الأفعال التى تستحسن أداءه بعد كل نتيجة سلبية، وتشيد بالتطورات التى أجراها على خط الهجوم، برغم أن التهديف كان متواضعاً، ودون أى هدف فى بعض المباريات، أو على خططه الاستحكامية التى وضعها للدفاع، فى حين انتُهك المرمى بالثلاثة فى مباراة واحدة! بل إن بعض النقاد المحترفين، والمعلقين المخضرمين، يقللون من قيمة الفوز بزعم أنه غير مهم فى مثل هذه المباريات، ويضربون عرض الحائط بمقولة محمد لطيف الخالدة الكورة اجوان، بل بالغ البعض فى وصف الأداء بعد الهزيمة بأنه روعة الروعة وأن اللاعبين آخر مرجلة وأنهم بيّنوا للمنافسين العين الحمرا..إلخ! وهى ظاهرة تحوّل فيها عدد من النقاد والمعلقين إلى مشجعين!.

حسناً، التواطؤ مُستَبعَد عن أن يكون كل هؤلاء تلاقوا وتناقشوا وتوصلوا إلى وجوب أخذ موقف واحد! هو إذن تراضٍ على تبنى موقف واحد! ومن المرجَّح أن الهدف سامٍ، والأغلب أن دوافعه الحرص على معنويات اللاعبين و الطاقم الفني، وبهدف طمأنة الجماهير العريضة. ولكن، هل من الممكن أن يُغيِّر هذا من سير الأمور فى البطولة؟ أم أنه، فقط، يُؤجِّل مواجهة الحقيقة حتى تقع الواقعة؟ فماذا يكون وقع النتائج النهائية آنذاك على الطاقم الفنى الذى لم يَتبصَّر بأخطائه، وعلى اللاعبين الذين صدّقوا أنهم أفضل من المنافسين، وعلى فئات من الجماهير العريضة التى تأثرت بهذا الخطاب؟. من آفات ثقافتنا عدم الاعتراف بالخطأ بل وتبريره بعوامل مُختَلَقة أو غير مؤثرة..إلخ، وكذلك عدم المواجهة الصريحة المخلصة بلا تجريح للمخطئ بأخطائه لمساعدته. وقبل كل هذا هناك التفاؤل والتشاؤم، وخشية كثيرين أن يُنسَب إليهم أنهم نحسوا الأمر قبل بدايته، حتى إذا كان رأيهم صائباً، وحتى إذا أثبتت النتائج صحته. قارِن هذا التوجه بمعلِّق انجليزى لم يوافق على القول بأن محمد صلاح سوف يرتفع بأداء الفريق المصري، وقال إن مستواه سوف ينخفض معهم، لأن زملاءه فى ليفربول لهم دور ضخم فى إظهار موهبته.



*نقلاً عن الأهرام المصرية