وسام اللاعب المثالي

تابعت اقتراحا من جهة إعلامية دولية فاعلة ومؤسسة رياضية مهمة تعنى بكرة القدم العالمية، طالبت فيه بأن يتم اختيار أنيستا نجم المنتخب الإسباني ونجم برشلونة السابق، اللاعب المثالي في العالم للعام الحالي، نتيجة الاحترام الجماهيري له ليس فقط من ناديه أو بلاده وإنما من أقرب منافسيه التقليديين في ريال مدريد، حيث تربطه علاقة متميزة مع غالبية لاعبي هذا الفريق، وأيضا لمسيرته الطويلة وسلوكه وتصرفاته التي جسدت الروح الرياضية السليمة، بالإضافة لما تمتع به من مهارات كروية أثرت الكرة الإسبانية والعالمية.

مؤخرا حصل أنيستا على وسام رفيع هو وسام الشرف والاستحقاق الرياضي، وهو أرفع وسام رياضي في إسبانيا، سلمه له رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، الذي قال له بأنه يستحق هذا الوسام، لأنه رفع راية الكرة الإسبانية طويلا، وأنه لن ينسى هو أو أي أحد في إسبانيا هدفه التاريخي الذي سجله العام 2010 في المباراة النهائية مع المنتخب الهولندي في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وتسبب بفوز إسبانيا بكأس العالم للمرة الاولى والوحيدة حتى الآن.

ما أعجبني قول أنيستا "34 عاما" بعد تسلمه للوسام: أود أن أشكر زملائي والمنتخب والجمهور وأهديهم هذا الوسام لأنهم أصحاب الفضل في ذلك.

وأيضا ما قاله رئيس الوزراء الإسباني لـ انيستا "إنك شخص عظيم لأنك قمت بالإحتفاء باللاعب الراحل داني خاركي وهي مبادرة تحمل مشاعر نبيلة".

وأضاف: "إنها القيم التي التزمت بها بحيث تكون هذه الأخلاق والقيم انموذجا للأطفال والشباب في إسبانيا والعالم".

وكان أنيستا قد وقع عقدا للعب مع الفريق الياباني الشهير فيسبول كوبي بعد أن رحل من برشلونة بعد نهاية الموسم الكروي المحلي والأوروبي هذا العام، إلا أن محبيه سيرونه في مونديال روسيا أمام البرتغال، في أولى مباريات المنتخب الإسباني أحد الفرق المرشحة للفوز بالمونديال.

وبهذه المناسبة لا بد أن نستذكر النجم المصري محمد صلاح، الذي نتمنى له الشفاء العاجل للمشاركة مع فريقه في مونديال روسيا، لأنه من أهم اللاعبين الدوليين الذين يمكن ترشيحهم أيضا للقب اللاعب المثالي العالمي في المستقبل.



*نقلاً عن الغد الأردنية