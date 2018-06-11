عودة مطر إلى الأبيض

تفاوتت آراء المحللين حول أهمية وجود إسماعيل مطر مع المنتخب في المرحلة المقبلة، بعدما أفادت الأخبار بوجوده في القائمة الموسعة استعداداً للمشاركة في كأس آسيا 2019.

الحقيقة أن منتخبنا يفتقد شخصية القائد، وكان هذا ظاهراً في العديد من التحديات، خصوصاً أن بعض الأسماء التي طرحت، ليست لديها الكاريزما المطلوبة، إذا ما علمنا أن هناك من يتحول إلى شخص (هائج)، إذا لم يشارك أساسياً، بالتالي يصعب الاعتماد على هؤلاء كـ (كباتن).

لا خلاف على قيمة إسماعيل مطر والدور الذي قدمه الموسم الماضي، وبلا شك هو الأفضل حالياً على مستوى الأخلاق والروح والشخصية التي لديه لا توجد لدى لاعب آخر، ويمتلك جميع المواصفات التي تجعله يوجد في قائمة الأبيض بجدارة.

أيضاً هناك أسماء أخرى طرحت لارتداء الشارة، لكنها لا تجد الاحترام الكافي بين اللاعبين، خصوصاً أنهم غير ملتزمين داخل المعسكرات، عكس الأدوار التي يقومون بها مع أنديتهم.

لذلك تبدو عودة مطر ضرورية لقائمة المنتخب، حتى يلعب دوراً في أهمية الضبط وتجديد ما تبقى من روح ومسؤولية لدى اللاعبين، مع العلم بأنه لاعب محترف وذو عقلية متقدمة تضيف الكثير للاعبين الشباب، واسم محبوب لدى الكثيرين.

هناك العديد من المنتخبات التي تمنح خانة للاعب القائد وصاحب الخبرة مثل المنتخب الأسترالي، لعلمهم بالأدوار التي يقوم بها تيم كاهل، ولا مانع من منح إسماعيل فرصة الوجود لأنه لاعب مجتهد وقدم الكثير للكرة الإماراتية، ويستحق أن يقود الأبيض في كأس آسيا 2019.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية