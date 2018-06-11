أربعة أيام تفصلنا عن النسخة الواحدة والعشرين لكأس العالم والتي تستضيفها روسيا لمدة شهر حافل بالإثارة والتشويق.

ومن الطبيعي أن يتوقف الكثيرون، في المرحلة الحالية، عند القوائم الرسمية لبعض المنتخبات المشاركة، ومن بينها منتخب مصر العائد إلى أجواء المونديال بعد 28 سنة على رصيف الانتظار والمانشافت الألماني آخر بطل لكأس العالم.

وأثارت اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر العديد من الانتقادات والاعتراضات، وعلق عليها مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري بتغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تقول (كله بالحب)، في إشارة إلى أن حب كوبر لبعض اللاعبين كان وراء اختيارهم ضمن التشكيلة النهائية، بغض النظر عن مستواهم الحالي، وكأن المونديال فرصة لتكريم اللاعبين الذين صنعوا تاريخاً جديداً لكوبر بالتأهل لنهائي أفريقيا والوصول إلى نهائيات كأس العالم.

والدليل على ذلك أن كوبر ضم الحارس شريف إكرامي، بينما استبعد محمد عوّاد حارس الإسماعيلي السابق الحائز على لقب أحسن حارس هذا الموسم في الدوري المصري، والذي لعب 34 مباراة، احتفظ خلالها بنظافة شباكه في 13 مباراة، بينما لعب شريف إكرامي 5 مباريات فقط، ويبدو أن عوّاد دفع ثمن عدم لعبه للأهلي أو الزمالك، مما أفقده الظهير الإعلامي الذي يدافع عن احقيته بنيل شرف تمثيل بلاده في المونديال.

كما تجاهل كوبر النجم المتألق حسين الشحات الذي كان أحسن لاعب في الدوري المصري، قبل أن ينتقل لصفوف (الزعيم) العيناوي ففاز معه بالثنائية التاريخية وبلقب أحسن لاعب في الدوري الإماراتي.

ولم يراع كوبر، وهو يستبعد أحمد حسن كوكا، أن القائمة النهائية باتت لا تضم سوى رأس حربة وحيد هو مروان محسن العائد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

كما ظلم كوبر اللاعب عمرو طارق لاعب أورنالدو سيتي الأميركي، عندما ضمه قبل لقائي الكويت وكولومبيا، ومع ذلك لم يشركه ولو لمدة دقيقة واحدة في أي من المباراتين، ثم قرر استبعاده ضمن قائمة الستة الذين خرجوا من ( جنة كوبر ). !

وحتى المدرب الألماني يواكيم لوف فاجأ الجميع بعدم اختيار اللاعب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي بطل البريمييرليج والحائز على لقب أحسن لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي، وأكثر لاعب ألماني صناعة للفرص هذا الموسم.

واللي يعيش في المونديال ياما يشوف.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية