هزيمة روسيا على أرضها

يوم الخميس المقبل نحن على موعد مع التاريخ، فرصة لا تعوض ساقتها الأقدار للمنتخب السعودي، في حال الفوز على روسيا -وهذا أمل ممكن تحقيقه- سوف يتغير مفهوم الكرة في المملكة وسيسهم هذا الفوز في تعزيز الثقة في المستقبل، سيهبط الفريقان الروسي والسعودي أرض الملعب للفوز دون أدنى أمل في الوصول إلى النهائي، سيلعبان بحسابات مختلفة، هزيمة الروس على أرضهم وفي أولى مباريات البطولة ستكون كارثة بكل المقاييس، ربما تترك أثراً سياسياً. تريد الجماهير الروسية أن يسير فريقها في البطولة أطول مسافة ممكنة وتريد الحكومة الروسية أن تبرهن لخصومها أن روسيا ليست مجرد رؤوس نووية وصواريخ عابرة للقارات، ستدخل روسيا المباراة بكل طاقاتها الوطنية، أما فريقنا الوطني فبالفوز يوم الخميس المقبل سيغير مفهوم الكرة السعودية وحدود طموحاتها وسوف ينقلها إلى أطماع رياضية جديدة. سيكون النصر على روسيا جزءاً أساسياً من تاريخ كرة القدم العالمية، سيمنحنا خصوم روسيا السياسيون في الإعلام العالمي مديحاً لن ننساه، لا بديل للفوز أمام الفريقين.

على كل حال يمكن النظر لهذه المباراة من زاوية أكثر سعة، وسعت الحضارة الجديدة مفهوم الصراعات بين الشعوب، فتحت آفاقاً سلمية وممتعة للمنافسة والتفوق، أحدثت تغيراً في مفهوم النصر والهزيمة، كل يوم عن يوم يتخفف العالم من تراث طويل من التقاتل، كان الماضي قاتماً لم يتوفر فيه أي شكل من أشكال التنافس بين الشعوب سوى الحرب والاستعمار وفرض الإرادة، فجاءت الحضارة الحديثة لتفصل بين الشعب والسياسة، جزأت علاقات الشعوب ببعضها، روسيا التي سوف ننافسها على أرض الملعب بعد غد غير روسيا التي نراها في سورية، المنافسات الرياضية والثقافية والفنية تترك الباب مفتوحاً للتفاهم وإبقاء الود الإنساني بين البشر.

لو قارنا بين ملاعبنا قبل ثلاثين سنة وملاعبنا اليوم سنرى فرقاً جوهرياً طرأ على الثقافة السعودية أحدثته الكرة، كانت الأسماء في الملعب لا تتعدى محمد وعبدالله وفهد نسمع هذه الأيام دون إحساس بالغربة أسماء مثل إدواردو كاماتشو وليهامسون، صار الشباب يتعلقون باللاعب دون محاكمة مرجعيته الثقافية أو السياسية، لم يعد الإنسان فكرة بل صار من لحم ودم.

من طبيعة الإنسان أن يرى نفسه متفوقاً سوى على مستوى الفرد أو الجماعة، هذه الرغبة سببت مآسي كبيرة بين الشعوب، بالتنافس الرياضي والفنون والثقافة نستطيع أن نلبي هذه الرغبة دون أن تترك أثراً سيئاً في نفوس المهزومين، أن ينافس الفريق السعودي الفريق الروسي على أرضه وبين جماهيره وأن يتعمد هزيمته يعد تفوقاً حضارياً لمعنى كلمة إنسان.



*نقلاً عن الرياض السعودية