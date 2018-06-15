أمل المنتخبات العربية

يبدو حال المنتخبات العربية جيداً نسبياً في المونديال، والحظوظ متوفرة إلى حد ما، ويمكن أن تكون هذه الوضعية هي الأفضل بالنسبة لحال المنتخبات العربية منذ سنوات ونسخ عدة سابقة.

لأن احتراف عدد من اللاعبين أسهم في رفع المستوى العام، ورفع من شكل مستوى المنتخبات العربية التي نأمل ألا تكون مجرد مشاركة بيضاء في دور المجموعات، بل أن نصل إلى دور الـ 16.

مصر بإمكانها إحداث المفاجأة، في مجموعة الأولى، ومباراتها أمام الأوروغواي صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وتتبقى للفراعنة مباراتان أمام السعودية وروسيا ويمكن أن تخطف منهما ورقة التأهل إلى الدور الثاني في البطولة.

لكن الحظ سيئ بالنسبة لمنتخبي تونس والمغرب، اللذين يوجدان في مجموعتين من الصعب تجاوزهما، لكن الأمل يبقى في تقديم مستويات متطورة تعكس المدى الذي وصلت إليه الكرة العربية في شرق القارة الأفريقية، خصوصاً أنهم لسنوات طويلة يمتلكون لاعبين في الدوريات الأوروبية وفي أندية كبيرة أيضاً.

وتبقى هناك أسماء عربية، لا بد من أن تضع بصمتها بقوة في العرس العالمي، في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح الذي ينتظر منه الذهاب بعيداً بالفراعنة بعد ما قدمه مع ليفربول وهو ما يضع الضغوطات عليه، خصوصاً أن الجميع ينتظر تقييمه دولياً في العرس العالمي، بجانب المدافع المغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية