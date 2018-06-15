الزمالك.. والوزارة الجديدة

لا حديث في مصر إلا عن انطلاق بطولة كأس العالم وهو حديث كل الدنيا بالطبع.. لكن هناك حديثاً آخر يهم كل المصريين وبعض البلدان العربية والإفريقية وهو إعلان التشكيل الحكومي الجديد برئاسة المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق السابق.. إلي جانب الشيء الهام الثالث.. بل الأهم بالطبع وهو احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك جعله الله عيداً سعيداً.

نادي الزمالك خرج بنصيب الأسد من التشكيل الوزاري الجديد في مقدمتهم المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.. كان لاعب كرة يد بنادي الزمالك ولعب للفريق الأول 7 سنوات وتولي تدريبه الدكتور كمال درويش قبل أن يصبح رئيساً للنادي.. وحصل مع الزمالك علي خمس بطولات وشارك أيضا في بطولة إفريقيا.

وزير الداخلية محمود توفيق عبدالجواد من أشبال نادي الزمالك ولعب مع مجموعة من الجيل المعتزل حديثاً في الزمالك.

أما وزير الشباب والرياضة الجديد الدكتور أشرف صبحي فهو مولود ومعجون في نادي الزمالك منذ كان شاباً صغيراً ومارس أكثر من لعبة في النادي خاصة ألعاب القوي وتولي الكثير من المناصب آخرها مدير النشاط الرياضي كله واختاره المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المنتهي ولايته مديراً لهيئة استاد القاهرة في مرحلة التطوير ولعب دوراً هاماً وحاسماً مع مدير عام الاستاد الحالي اللواء علي درويش ونائبه وليد عبدالوهاب في تطوير كل مرافق الاستاد وعاد أفضل مما كان عليه من قبل ومازال يحظي باهتمام ورعاية كاملة حالياً من علي درويش ووليد عبدالوهاب حتي بعد اختيار الدكتور أشرف صبحي لمنصب نائب وزير الشباب والرياضة وتولي عدداً من الملفات الشائكة منها تطوير استادات المحافظات ومراكز الشباب في مصر وغربلة بعض مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي استشري بها إلي هذه المراكز ونجح أشرف صبحي في مهمته الأمر الذي رشحه لتولي حقيبة الشباب والرياضة.

وللعلم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قال لي قبل شهر إن خالد عبدالعزيز سيترك منصبه والمرشح له بقوة أشرف صبحي مدير النشاط الرياضي الأسبق بالزمالك.

عموما ألف مبروك للمهندس مصطفي مدبولي رئاسة الحكومة وكل التهنئة للوزراء الجدد وكل الشكر والتقدير للوزراء القدامي علي جهودهم خاصة وزراء الدفاع والداخلية والشباب والرياضة.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية