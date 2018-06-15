المتحدون يكسبون

فوز ملف (المتحدون) باستضافة مونديال2026 كان أمراً متوقعاً، وعملية التصويت التي قام بها «فيفا» على ملفي المغرب والملف المشترك لكندا والمكسيك والولايات المتحدة لم يكن من أجل حسم المنافسة لمصلحة أحد الملفين، بل لإضفاء شيء من الإثارة على عملية التصويت حتى وأن كانت الإثارة وهمية، وفارق الأصوات الرهيب بين الملفين، والذي جاء لمصلحة الدول الثلاث، 134 صوتاً مقابل 65 للمغرب، تأكيد على الفوارق الشاسعة بين الملف المنفرد الذي تقدمت به المغرب والملف العملاق لثلاث دول مجتمعة ذات اقتصادات ضخمة وبنية تحتية متكاملة.

عاطفياً كنا نتمنى أن يحظى المغرب الشقيق بفرصة تنظيم الحدث العالمي الكبير، ولكن العواطف وحدها لا تكفي في مثل هذه المواقف، فهناك عناصر قوة ومقومات عدة تلعب دوراً محورياً في حسم المواقف لمصلحة دولة دون أخرى، والجانب الاقتصادي والبنية التحتية والخبرة التنظيمية، إلى جانب العوائد المالية، حسمت الموقف مبكراً لمصلحة «المتحدون»، وسيشهد مونديال 2026 استضافة ثلاث دول للبطولة لأول مرة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، وستحظى الولايات المتحدة بتنظيم 60 مباراة وعشر مباريات لكل من كندا والمكسيك، وأصبحت المكسيك أول دولة في العالم تنال شرف تنظيم المونديال للمرة الثالثة بعد 70 و86.

كلمة أخيرة

فشل الملف المغربي للمرة الخامسة يجب ألا يحد من طموح الأشقاء في تكرار المحاولة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية