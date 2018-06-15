جوردن فيلسوف الرياضة!!

يقول أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن:

"خلال مسيرتي أضعت أكثر من 9000 تسديدة، خسرت تقريبًا 300 مباراة، خذلت فريقي 26 مرة، في الوقت الذي كانت نتيجة المباراة تعتمد على تسديدة مني، فشلت في أمور كثيرة في حياتي وبشكل متكرر؛ لذلك أصبحت ناجحاً".

واحد من أقواله المشهورة جداً يخبرك فقط كيف أن لاعب كرة السلة الأسطوري حول نفسه من الفشل إلى النجاح من خلال العزيمة والإرادة.

هذا العملاق في تاريخ الرياضة تستطيع أن تقول عنه "فيلسوف" له مقولات شهيرة تعتبر خارطة طريق لأي رياضي يريد أن يسلك طريق المنجزات.

ومن المقولات الشهيرة التي تترجم المعنى الحقيقي للعمل الجماعي في الفريق يقول مايكل جوردن:

"الموهبة قد تكسبك مباراة لكن العمل الجماعي والذكاء قد يكسبك البطولة".

مهما كان حجم موهبتك في أي رياضة جماعية لا تستطيع بمفردك أن تنتصر في كل مرة، تحتاج أن تكون شريكًا لفريقك في كل خطوة لضمان تحقيق روح الفريق الواحد.

لا يبقى إلا أن أقول:

كثير من الرياضيين ينكسر مع أي خسارة ويصبح الفشل يطوق عنقه ويكتم أنفاسه محطماً كل أحلامه، وفي هذا الشأن يقول مايكل جوردن:

"أستطيع أن أتقبل الفشل، لكني لا أتقبل عدم المحاولة".

انهض وحاول مرة أخرى ليس هناك منجز رياضي الطريق له مفروش بالورود، بل هناك عقبات كثيرة تحتاج منك لتجاوزها الصبر والمثابرة بالعمل الجاد في التمارين.

تربع الأسطورة مايكل جوردن على عرش كرة السلة كأفضل لاعب على مستوى العالم في تاريخ اللعبة، يعود إلى عوامل كثيرة من أهمها قوة شخصيته في الملعب التي تساهم في تحويل الخسارة إلى جسر تعبر به إلى ضفة النجاح، من خلال التعلم من الأخطاء وتفاديها في المستقبل.

قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:

هل تدرك أن فلسفة مايكل جوردن الرياضية خارطة طريق للنجاح؟!



*نقلاً عن الرياضية السعودية