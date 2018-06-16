خسارة حزينة للأخضر

هزيمة المنتخب السعودى الشقيق أمام روسيا فى افتتاح مونديال كأس العالم كانت ثقيلة بالفعل، وهى ثانى أكبر هزيمة فى تاريخ مواجهات افتتاح المونديال بعد فوز ايطاليا على الولايات المتحدة الامريكية (7/1) فى مونديال عام 1994 بإيطاليا ويجب على المنتخب الشقيق غلق تلك الصفحة لانه كان من الصعب ان يحقق التعادل حتى أمام أصحاب الأرض، وجمهورهم ولكن المنتخب السعودى لم يقدم مستواه المطلوب، ومازالت الفرصة أمامه لتحسين الصورة فى المباراتين المقبلتين بالمجموعة الأولى ولكن يجب أن يغلق تلك الصفحة تماما وينسى تلك الهزيمة الكبيرة.

المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة مباشرة كان ساخنا للغاية حول أسباب تلك الهزيمة بخماسية نظيفة حيث رد الارجنتينى انطونيو بيترى المدير الفنى للأخضر بأن تلك الخسارة الثقيلة لا أعرف سببها حتى الآن خاصة، أنها المباراة الأولى أو اننا لعبنا أمام الدولة المضيفة مشيرا فى الوقت نفسه إلى انه يجب عليه ان يستعيد توازنه وينسى الأمر الآن فانه على حد قوله يثق بلاعبيه وأمامه مباراتان لابد أن يحقق نتائج جيدة بغض النظر عن استمراره أو اقالته فيما بعد. ولكن التعليق الصادم من جانب مدرب السعودية عندما أكد ان المنتخب الروسى لم يقدم شيئا فى المباراة رغم الخماسية، وكانت تلك الهزيمة غير متوقعة على الاطلاق وفى الوقت نفسه ظهر المنتخب السعودى بشكل سييء للغاية، ولكن ما أعجبنى تلك التصريحات التى أطلقها تركى آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية حول نتيجة مباراة منتخب بلاده عندما نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمى بموقع تويتر يؤكد خلاله انه يتحمل مسئولية الخسارة الكبيرة للسعودية فى مباراة الافتتاح، ولكن اللاعبين لم يؤدوا ما عليهم فى المباراة فكانت تلك الخسارة الكبيرة.. وتلك التصريحات كانت بالفعل جريئة من جانبه خاصة، أنه يتحمل عبء الرياضة السعودية فى ظل انه على رأس الهرم الرياضى السعودى بالاضافة إلى منصبه كرئيس للجنة الأوليمبية، وللحقيقة الرجل يعمل ولكن الثمار الجيدة قد تأتى عام 2022 وفيما بعد لإعادة البسمة للكرة السعودية.



*نقلاً عن الأهرام المصرية