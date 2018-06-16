تحية لكم يا أولاد مصر.. شرفتونا في العالم.. قدمتم مباراة العمر.. لكن شاءت إرادة الله أن نخسر أمام أورجواي في الدقيقة الأخيرة من المباراة كما حدث في مباراة البرتغال الودية.

لن اختار نجما واحدا في فريق مصر لأن كل اللاعبين كانوا رجالا بمعني الكلمة.

لعبوا مباراة العمر.. تألق الحارس العملاق محمد الشناوي.. ورباعي خط الظهر صخور الدفاع احمد فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبدالشافي.. وثلاثي الوسط طارق حامد حتي أصيب وخرج اضطراريا ولعب مكانه سام مرسي ومحمد النني وعبدالله السعيد.. كانوا أكثر من ممتازين.

في الهجوم كان عمرو وردة ومروان محسن ومحمود حسن تريزيجيه في حالة رائعة لكن لم يحالفهم الحظ وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بل فازت أورجواي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

النتيجة تمنيناها لكن لم نصدق اننا سنؤدي المباراة بهذا الابداع والعزيمة والاصرار.. لاعبونا يستحقون التقدير والتحية.

لعب فريقنا بدون نجمه الكبير محمد صلاح الذي كان يحلم بالمشاركة لكن كوبر المدرب العظيم ادار المباراة باقتدار وادخر صلاح خشية تجدد اصابته.. لعب فريقنا بطريقة دفاعية هجومية وسنحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل في الشوطين الأول والثاني لكن الحظ عاندنا.

كنا ننتظر ان تنتهي المباراة بالتعادل ليسعد ملايين المصريين والعشرون ألف مصري الذين جاءوا من كل انحاء الدنيا.. ملأوا استاد ايكاتنبرج ارينا وكأننا نلعب في استاد برج العرب.

لقد حققت أورجواي أول فوز لها في افتتاح المونديال منذ 48 عاما.. كانت تتعادل أو تخسر وكادت تتعادل لولا إرادة الله.

غلطتك الوحيدة يا كوبر انك لم تشرك محمد صلاح في آخر عشر دقائق بدلا من رمضان صبحي.. حتي لو وقف صلاح في الملعب سيرعب مدافعي اورجواي وسيجبرهم علي الرجوع للوراء لمراقبته خشية ان يسجل هدفا.

كان لابد ان يلعب صلاح وهو علي الواقف حتي لا يتقدم مدافعو اورجواي للأمام في الدقائق الأخيرة التي سجلوا منها هدف المباراة الوحيد.. لكن عموما قدر الله وما شاء فعل.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية