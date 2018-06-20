فنون أسبانيا وحروب إيران

مباراتان شاهدتهما في مونديال روسيا الجمعة الماضية كانتا على طرفي نقيض..الأولى كانت بين إيران والمغرب والثانية بين إسبانيا والبرتغال.

كرة القدم في أدائها الراقي الجميل فن من الفنون الجميلة يمتع ويطرب، وحتى الأداء العنيف المتمثل في الالتحام القانوني لا يخلو من متعة وجمال ولهذا نمتدح بعض اللاعبين لأدائهم الرجولي كما نقول لأن ذلك العنف القانوني شرط في الغالب للفوز في المنافسات الكبيرة مثل مباريات كأس العالم.

لكن في الوقت نفسه هناك لاعبون بل لنقل منتخبات حتى في كأس العالم يمارسون الحروب الفعلية أو لنقل القتال غير المشروع في الميدان بأكواعهم وركبهم وأقدامهم بل حتى برؤوسهم وأصابعهم وأظفارهم فينقلون أحيانا ًمباريات كرة القدم من ميادين الفنون الجميلة إلى ميادين الحروب القبيحة، وقد شاهدت النوعين في أولمبياد روسيا الحالية وشعرت في الأولى في أحيان كثيرة أني أشاهد رقصاً جميلاً أو حفلة موسيقية رائعة أو أدخل متحف اللوفر وشعرت في الثانية في بعض المشاهد أني أشاهد غارة من غارات الميليشيا.

في مباراة أسبانيا والبرتغال كان كثير من اللاعبين يتناقلون الكرة بلمسات ساحرة أخاذة ومهارات راقية ويلتحمون بأناقة فيمتعون ويطربون، وفي مباراة إيران والمغرب كان كثير منهم بسبب عجزهم عن الفوز بالفن والجمال يسعون لتحقيقه بشل حركة الطرف الآخر بأكواعهم وأطراف أقدامهم وأيديهم بتلك الطرق اللئيمة المعروفة المنتشرة بين فرق كرة القدم الضعيفة في قدرتها ووعيها والتي قد تخفى على الحكم أحياناً لكن لا تخفى على الكاميرا، ولهذا تكثر الإصابات وتتوالى التغييرات ويقال إن أكثر المباريات تعاسة هي تلك التي يستنفد فيها المدرب كافة التغييرات المتاحة بسبب الإصابات وربما يضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين.

في مباراة إسبانيا والبرتغال لا أتذكر أني شاهدت تغييراً للاعب بسبب الإصابة وفي مباراة إيران والمغرب أظن أن كل مدرب استنفد جميع التغييرات أو أغلبها بسبب الإصابات، وأغرد الآن من الذاكرة فلا تؤاخذوني على الهفوات.

في مبارات إسبانيا والبرتغال لا أستطيع إحصاء تلك اللمحات الرائعة التي كدت أقف بعدها مصفقاً وفي مباراة إيران والمغرب لا أتذكر سوى القليل ولفت نظري لمحة بدت لي جميلة وكدت أصفق لو لم أنتبه إلى أنها كانت برأس مدافع مغربي سجل بها هدفاً في مرمى فريقه.‏‬



*نقلاً عن الرياض السعودية