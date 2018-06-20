كلمة سر الألمان عام 2014

في فبراير 2015، كتبت مقالا عن المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014، التي أقيمت في البرازيل، وتحدثت في ذاك المقال عن الاستراتيجية التي وضعها وطبقها الألمان، منذ عام 2004، وكانت نتيجتها الفوز بكأس العالم، بعد أن صنعوا منتخبا قويا جداً في ظرف عشرة أعوام.

مقال اليوم سيسلط الضوء على جانب آخر، شكّل كلمة السر التي ساعدت الألمان على سحق المنتخب البرازيلي بسبعة أهداف في تلك البطولة، والمضي قدماً في المنافسة حتى حققوا اللقب.

والألمان عندما وضعوا الاستراتيجية التي تحدثنا عنها في مقال سابق، دعموها وعززوها بخطط أسهمت وبقوة في تحقيق الهدف المرسوم بدقة متناهية. وأهم هذه الخطط هي (قاعدة البيانات) التي عمل عليها الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتعاون مع شركة SAP المتخصصة في تقنية المعلومات، حيث قاموا بتطوير واستخدام تقنية Match Insights، لتمنح المنتخب الألماني ميزة تنافسية أمام المنتخبات الأخرى، وهذه التقنية عبارة عن برنامج إحصائي تحليلي لقاعدة بيانات ضخمة عن جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة بما فيها المنتخب الألماني ولاعبوه.

وقبل البطولة بعامين، وتحديداً عام 2012 حصل تنسيق بين إدارة المنتخب الألماني وجامعة كولون الرياضية (Deutsche Sporthochschule Koeln) بتخصيص مجموعة تضم 50 طالبًا للمساعدة على جمع معلومات عن اللاعبين والفرق المنافسة في كأس العالم 2014، وإدخال هذه المعلومات في تطبيق Match Insights الذي تم تصميمه، وكان من أهم البيانات التي أدخلها الطلاب الرياضيون في التطبيق فيديوهات عن اللاعبين والمنتخبات تعطي تحليلا مفصلا عن كل منتخب وكل لاعب عبر قياس مؤشرات الأداء الرئيسة، مثل عدد اللمسات، ومتوسط وقت الاستحواذ، وسرعات الحركة، وغيرها كثير من المعلومات الدقيقة والمفصلة عن كل منتخب وعن كل لاعب، ما ساعد الطاقم الفني الألماني واللاعبين على دراسة الخصوم جيداً والتفوق عليهم.

والجميل أن إدارة المنتخب الألماني طلبت من اللاعبين تحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة، وأدخلت البيانات بطريقة مرنة وسهلة الفهم للاعبين والمدربين. وميزة التطبيق أنه يرسل مقاطع قصيرة من التحليل إلى اللاعبين بشكل فردي وأيضاً مجموعات كخط الدفاع أو الوسط أو الهجوم، وبإمكان كل لاعب أو مجموعة الاطلاع على التطبيق في أوقاتهم المناسبة، وهذا أكثر فائدة من عرض شريط فيديو مدته 90 دقيقة في أوقات قد لا تكون مناسبة.

نختم حديثنا بأن أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للفريق الألماني قبل كأس العالم، كان تحسين سرعة التمرير، وبفضل برنامج Match Insights، الذي وصفه البعض بأنه الرجل الثاني عشر في المنتخب الألماني على أرض الملعب، تمكنت ألمانيا من تقليص متوسط زمن امتلاك الكرة من 3.4 ثانية عام 2010 إلى 1.1 ثانية عام 2014. وهذا تحسن مذهل في وقت الحيازة، ما مكن اللاعبين الألمان من تنفيذ أسلوبهم القوي السريع، الذي لعبوا به بشكل أفضل في البطولة.



*نقلاً عن الرياض السعودية