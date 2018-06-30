تطور الكرة الآسيوية

قدمت المنتخبات الآسيوية مستويات عالية في كأس العالم، بغض النظر عن تأهل منتخب واحد هو اليابان إلى دور الـ 16، لكن بشكل عام فإن جميع المنتخبات قدمت أداء متطوراً يعكس المرحلة التي وصلت إليها اللعبة في القارة الصفراء.

المنتخبات التي تأهلت إلى المونديال، بعد المستوى الذي شاهدناه، تعد هي المرشح الرئيس للفوز باللقب في كأس آسيا 2019 بالإمارات، لأن الفارق شاسع جداً بينها وبين الأبيض.

مشكلة منتخبنا أن الجيل الحالي كان في قمة هرم الكرة الآسيوية، ولكن لأسباب غريبة تدهور بشكل سريع، بينما انتفض الآخرون وتطوروا وتركوا فارقاً كبيراً بينهم وبيننا في كل شيء.

إن المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني موجود في روسيا لمتابعة المنتخبات الآسيوية، وأعتقد أنه يعلم تماماً أن المهمة مستحيلة لكن لا مانع من المحاولة. وفي الحقيقة لا نعلم الأسباب التي تجعل المدرب يذهب إلى روسيا من أجل متابعة هذه المنتخبات وهي غير موجودة في مجموعتنا من الأساس.

عموماً، بالمستوى الذي عكسه لنا الأبيض مؤخراً، نحن بحاجة إلى معجزة من أجل الوصول إلى نصف النهائي، أو إلى مدرب قادر على استعادة مستويات المنتخب السابقة في أسرع وقت.

الفترة المقبلة ستكشف لنا الكثير وسترسم الصورة الحقيقية، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية ويتحملوا نتائجها؛ لا ينسحبون ولا يصنعون الأعذار في حال حدوث أي كبوة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية