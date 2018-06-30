المؤتمر الصحفى الذى عقده هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بعد الخروج الحزين صفر اليدين للمنتخب الوطنى فى مونديال روسيا الحالي، لم يكن به جديد فكل الكلام كان تبريرا فقط على تلك الخسائر والنتائج المخيبة لآمال وأحلام الجماهير، ودافع رئيس الاتحاد عن كل شيء دون أن يوضح بعض الحقائق الغائبة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر اختيار مدينة جروزنى بدولة الشيشان مقرا لإقامة بعثة المنتخب، وبالرغم من أن المؤتمر الصحفى الغرض منه توضيح بعض الحقائق فوجئنا جميعا بحضور مجدى عبدالغنى عضو المجلس ليدافع عن نفسه بعد استبعاده من رئاسة البعثة على خلفية اتهامه بالحصول على بعض الملابس الخاصة بالمنتخب، حيث قال «لست لصا» لكى يتم استبعادى من رئاسة البعثة.

المؤتمر الصحفى لم يكن به الجديد، فكله كلام وتبريرات من جانب المسئولين على تلك الخسائر الفادحة وما حدث خلال معسكر الفريق هناك، كل شيء سوف ينتهى مع الأيام وننسى جميعا ما حدث فى روسيا وتوابعها دون توضيح للرأى العام حول الأسباب التى أدت إلى تلك النتائج المخيبة.

المنتخبات الإفريقية الخمسة كلها ودعت الدور التمهيدى وخرجت من المنافسات فهناك المغرب وتونس ونيجيريا والسنغال خرجت أيضا ولكنها حققت نتائج جيدة قد ترضى جماهيرها، وهى المرة الأولى منذ 16 سنة من نسخة 1982 بأن تودع المنتخبات الإفريقية من الدور التمهيدى دون أن يتأهل أيامنها إلى دور الـ16 للبطولة.

الدور التمهيدى كان به بعض المفاجآت ومن أهمها وداع ألمانيا البطولة رغم أنها تحمل لقب البطولة، كما أن السنغال برصيد 4 نقاط ودعت بعدما تأهلت اليابان بنفس الرصيد بسبب اللعب النظيف.



*نقلاً عن الأهرام المصرية