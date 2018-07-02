الخروج الألماني

في عام 2014، قبل بداية مونديال البرازيل، صرّح مدرب المنتخب الإسباني ديل بوسكي «في المعسكر لم أعرف اللاعبين»، كان المدرب القدير قد حقق مع منتخب إسبانيا كأس العالم وكأس أوروبا، وحين قال إنه لم يتعرف إلى لاعبيه، قصد أنهم فقدوا الطموح بعد أن حققوا كل شيء.

لم يكن مبرراً استمرار المدرب الألماني يواكيم لوف بعد مونديال البرازيل، لأنه ببساطة وصل إلى ذروة المجد، فضلاً عن تدريبه للمانشافت منذ 12 عاماً.

الغريب أن الصدف التاريخية لم تكن في مصلحة يواكيم أيضاً، حققت فرنسا اللقب عام 1998، وخرجت من الدور الأول عام 2002، وكذلك الأمر مع إيطاليا في مونديالي 2006 و2010، وإسبانيا في مونديالي 2010 و2014، وفي مونديال البرازيل وفي مونديال روسيا قام المنتخب الألماني بتثبيت القاعدة.

وتاريخياً أيضاً، لا يوجد مدرب حقق كأس العالم مرتين سوى الإيطالي بوتسو 1934 ـ 1938، أما عدا ذلك فأغلب المدربين الذين حققوا كأس العالم كانت عودتهم مخيّبة، والقائمة تطول: زاجالو، كارلوس ألبرتو بيريرا، سكولاري، ديل بوسكي، ليبي كارلوس بيلاردو، والآن قام يواكيم لوف بتأكيد القاعدة، وهنا من الواجب احترام المدربين الذين حققوا كأس العالم واعتزلوا مثل بكنباور وإيمي جاكيه.

ما جرى مع ألمانيا في مونديال روسيا، هو أن لوف لم يعرف متى يغادر، ولم يعد لديه ما يقدمه، والنجوم الألمان حققوا كل شيء واكتفوا، لذا، لا بد من فريق جديد ومدرب جديد.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية