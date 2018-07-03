سقوط الكبار مستمر

أغلب المتابعين للمونديال الروسي لم يعرف الاستقرار على هوية منتخب واحد لنيل اللقب، وبعد أن كانت الأغلبية العظمى تتجه في ترشيحاتها نحو ألمانيا، تعطلت محركاتها وأصابها العطب عندما تفوقت عليها المحركات الكورية. وبخروج ألمانيا أصبحت الأرجنتين صاحبة النصيب الأكبر من الترشحيات، قبل أن يخيب ميسي ورفاقه الظن ويسقط التانغو أمام الديوك الفرنسية مودعاً روسيا. والمشهد ذاته تكرر مع البرتغال التي ودعت أمام الأوروغواي، ولم تفلت إسبانيا من كابوس البلد المضيف وخرجت بركلات الترجيح، لتواصل روسيا وتتأهل لدور الثمانية ويتواصل مسلسل سقوط الأسماء الكبيرة والقوى التقليدية، التي لم يعد حاضراً منها سوى القليل ولا ندري إلى متى يتواصل صمودهم.

المنتخب الكرواتي الذي أذهل الجميع في الدور التمهيدي وأذل الأرجنتين بهزيمة قاسية ظهر عليه الإرهاق وعانى بشكل كبير أمام الدنمارك على الرغم من تأهله بركلات الترجيح، وكان من الطبيعي جداً أن تتراجع معها أسهم كرواتيا التي لم تكن مقنعة في ظهورها الأخير، الأمر الذي قد يتكرر مع ما تبقى من المنتخبات المرشحة، ليتواصل مسلسل الغموض في مونديال روسيا الذي يواصل إقصاء المنتخبات المرشحة، فهل يشهد النهائي حضور منتخبين لم يسبق لهما الوصول للمباراة النهائية.

كلمة أخيرة

مونديال المفاجآت في طريقه لأحداث نقلة تاريخية في موازين القوى الكروية في العالم، بإسقاطه الكبار الواحد تلو الآخر.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية