صعود أوروجواي وروسيا لدور الـ 8

في مداخلة هاتفية تليفزيونية بين نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس وبين مذيعة قناة إم بي سي مصر رزان مغربي وزميلها مهيب قال إن منتخب مصر به عناصر ممتازة لم يحسن المدرب كوبر استغلالها ووضع كفاءات علي الخط ولم يقيد عناصر فمثلاً اعتمد علي محمد صلاح وحده فسهلت مراقبته.

قال أيضاً إن غياب يوسف المساكني عن منتخب تونس بسبب الإصابة تأثر الفريق كثيراً بغيابه.

وبالطبع فإن المدرب التونسي الشهير نبيل معلول لا يعرف المجاملة وبالفعل منتخب مصر به مجموعة ممتازة من اللاعبين.. وقال أيضاً إن من يقول إن مجموعة مصر في كأس العالم مجموعة سهلة مخطئ فهي تضم منتخب مصر بطل أفريقيا 7 مرات والمنتخب السعودي بطل آسيا وأوروجواي وروسيا ومن قال إنها مجموعة ضعيفة مخطئ ولا يفهم وتأكيداً لكلام نبيل معلول فإن مجموعتنا بالفعل مجموعة قوية بدليل صعود فريقين منها إلي دور الثمانية لكأس العالم.. هما أوروجواي التي سحقت البرتغال ورونالدو وأخرجتها من دور الـ ..16 الفريق الآخر هو منتخب روسيا الذي حقق قمة المفاجآت وهزم منتخب إسبانيا بضربات الجزاء الترجيحية في يوم غريب ومشحون بالمفاجآت.. ففي اليوم الأول للدور الثاني التهمت فرنسا منتخب الأرجنتين ونجومه وعلي رأسهم ليونيل ميسي.. هزمتهم 4/3 وهي أعلي نتيجة في البطولة.. وفي نفس اليوم فازت أوروجواي علي البرتغال ونجمه العالمي كريستيانو رونالدو.

وفي اليوم التالي أول أمس كان يوم المعاناة في ضربات الجزاء الترجيحية حيث فازت روسيا علي إسبانيا "إحدي الدول المرشحة للفوز بالبطولة".. انتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 وبعد 130 دقيقة لجأ الفريقان إلي ضربات المعاناة الترجيحية وفازت روسيا "فريق مجموعتنا" وودعت إسبانيا المونديال وقد حزن الملايين في العالم علي خروجها وأنا شخصياً حزين جداً خصوصاً وقد حضر المباراة ملك إسبانيا الذي جاء من أجل تشجيع فريق بلاده.

ولأنه يوم ضربات الجزاء فقد فازت كرواتيا علي الدانمارك 3/2 بضربات الجزاء بعد التعادل 1/1 وتألق الحارسان واليوم تنتهي مباريات دور الـ 16 بكأس العالم.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية