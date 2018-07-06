كأس العالم 2018

تدخل كأس العالم اليوم دور الثمانية بمباراة فرنسا والأرجواي.. ثم عند الساعة التاسعة بمباراة البرازيل وبلجيكا.. وتختتم غداً عصراً بمباراة السويد وإنجلترا. ثم كرواتيا وروسيا؛ وبنتائج هذه المباريات ستتأهل أربعة فرق إلى دور الأربعة.. ويبدأ العد التنازلي للبطولة الممتعة التي عشناها منذ 22 يوماً، وامتدت حتى الآن ويتبقى لها عشرة أيام لنعرف من هو البطل الحادي والعشرين الذي استحق هذا اللقب....!

ميزة هذه البطولة أنها أخرجت البطل ألمانيا الملقب بالمكينات الألمانية لقوتها من الدور الأول، وهي ميزة متكررة حيث سقطت قبلها إسبانيا بطلة 2010 في الدور الأول 2014، وقبلها إيطاليا بطلة 2006.. بخروج ألمانيا من الدور الأول والذي قدمت فيه أسوأ مشاركة لها بلاعبين مترهلين ومتشبعين تماماً من كرة القدم، وبأداء بطيء وممل، والتي كانت مرشحة للبطولة، وهزيمتها من كوريا الجنوبية في مباراة دراماتيكية، تبقى في البطولة 6 أبطال حققوا الكأس من ثمانية خرجت منهم ألمانيا من دور المجموعات ولم تشارك إيطاليا في البطولة لعدم تأهلها، وهي التي فازت بالكأس أربع مرات ولم تتأهل في الملحق الأورربي وغادرت لحساب السويد التي تأهلت لدور الثمانية، وستقابل إنجلترا الفائزة بالكأس 1966 في أرضها...!

في دور الـ16 فقدت البطولة وهجها ونجومها بل وأكثر النجوم الذين حققوا الكرة الذهبية في السنوات العشر الأخيرة.. العبقري ليو ميسي.. والهداف كريستيانو رونالدو.. بخروج منتخب الأرجنتين أمام فرنسا بعد أداء سيء منذ بداية البطولة وتأهل أمام نيجيريا. بصعوبة في ظل وجود المدرب/ سامبولي سيء لا يجيد قراءة المباريات ولا وضع الخطط المناسبة لكل مباراة واختيار التشكيلة المناسبة لكل مباراة.. مقابل ذلك خلا منتخب الأرجنتين من لاعبين يصنعون الفارق فأغلب لاعبي الفريق عاديين ولم يكن هناك سوى الأسطورة ميسي الذي حُمّل عبء جميع المباريات وخسارتها، وهو الذي كان يراقبه ستة أو سبعة لاعبين في كل مباراة.. وهناك ماسكرانو البالغ من العمر 35 عاما، والذي بذل جهداً كبيراً كعادته وإخلاصه لكن السن له أحكامه.. عانت الارجنتين من سوء الحراسة وعدم تحمس لاعبيها أو ردة فعلهم عند الهزيمة.. غادر ميسي وهو المبدع والفنان، والذي كانت هذه البطولة نهاية مشواره مع منتخب بلاده...!

وغادر كريستانو رونالدو الهداف المتميز والفنان مع منتخب بلاده البرتغال الذي كان لايستحق الوصول إلى دور الـ16 بعد تفوق لاعبي الأورغواي كافاني الخطير وسواريز وغودين وتقديم مباراة تكتيكية من الطراز الأول ومراقبة رونالدو تماماً....!

في دور الستة عشر غادرت الأرجنتين حاملة اللقب مرتين.. وغادرت إسبانيا حاملة اللقب مرة واحدة 2010 بعد أداء ضعيف طوال مشوار البطولة أمام روسيا المفاجأة حتى الان.. خروج الإسبان المستحق ليس فقط المفاجأة.. ولكن ظهور الحارس /دي خيا/ المتألق مع مانشستر يونايتد منذ سنوات بمستوى أسوأ من السوء هو المفاجأة الكبرى إضافة لعدم استغلال النجوم لديهم مثل ايسكو واسينسو الشباب وأيضا الاستحواذ غير المبرر على الملعب دون نتائج...!

أخيراً وفي دور الثمانية الذي ينطلق اليوم يتبقى 4 أبطال ممن حققوا كاس العالم البرازيل والأورغواي وفرنسا وانجلترا. سيغادر واحد بالتأكيد من مباراة فرنسا والأورغواي المباشرة.. وستبقى البرازيل رغم أنني أتمنى فوز بلجيكا الحصان الأسود.. وقد تخرج إنجلترا.



*نقلاً عن الرياض السعودية