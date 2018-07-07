الأرقام تكذب أحياناً

لأرقام لا تكذب، إلا أمام المشاعر وكرة القدم، ويمكننا وصف هذا المونديال بأنه مونديال تحطيم الأرقام، والآن ننتقل إلى الأمثلة.

يحتل منتخب مصر المرتبة 30 في تصنيف منتخبات العالم، بينما يحتل منتخب روسيا المرتبة 62، ومع ذلك خسرت مصر من روسيا. ومن الممكن تطبيق نفس التحليل على منتخب المكسيك مع منتخب ألمانيا الذي يتصدر الترتيب العالمي.

مرة أخرى تكذب الأرقام في كرة القدم حين نقحمها في المقارنات بين اللاعبين، ولنضرب مثلاً بسيطاً، قد يأتي أحدهم ويقول إن لوكا توني أفضل من ميسي، لأنه حقق كأس العالم مع منتخب بلاده، وهذه مقولة متهافتة لسبب بسيط، أن لوكا توني كما ميسي، يلعب ضمن منظومة متكاملة (فريق + مدرب)، وبالتالي لم يحقق المهاجم الإيطالي كأس العالم لأنه لعب لوحده، وكذلك ميسي لا يستطيع أن يحقق أي بطولة منفرداً، المهاجم السويدي إبراهيموفيتش من أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، ومع ذلك لم يحقق أي بطولة مع منتخب بلاده.

ومن الأرقام التي سقطت في المونديال نسبة الاستحواذ، في مباراة المغرب وإيران استحوذ المغاربة على الكرة واللعب بنسبة 67 في المئة، لكن إيران هي من ربحت، للأسف.

أهم الأرقام التي صمدت في مونديال روسيا، أن المباراة مدتها 90 دقيقة يجب أن يلعبها الفريق إلى الثانية الأخيرة، البرازيل وكوريا الجنوبية ربحتا كوستاريكا وألمانيا في الوقت بدل الضائع.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية