لم يسقط سهواً

واقعة سقوط اسم منتخب الإمارات في مراسم قرعة مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا لا يجب أن تمر مرور الكرام، سواء كان الخطأ من جانب اللجنة الأولمبية الوطنية المحلية أو من جانب اللجنة المنظمة لآسياد جاكرتا أو من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومبررات مدير الشؤون الفنية بالجنة الأولمبية بأن ما حدث لا يتعدى أن يكون خطأ تنظيمياً، وأن مشاركة منتخبنا الوطني الأولمبي أكيده بنسبة 100 في المئة لا يبرر حجم الخطأ وجسماته، لأنه من غير اللائق أو المقبول أن تقع أكبر مؤسسة رياضية في الدولة، أو أن تسمح بحدوث أخطاء بدائية من هذا النوع، لأن فيها أساءة مباشرة للدولة وللرياضة الإماراتية بشكل عام.

تاريخ الرياضة الإماراتية لم تشهد واقعة من هذا النوع، ولم يسبق أن سقط اسم منتخب الإمارات من مراسم قرعة بطولة قارية بحجم الألعاب الآسيوية، وبالتالي فأن المسألة أكبر بكثير من وصفها بالخطأ التنظيمي وبالتحديد من جانب اللجنة الأولمبية الوطنية، التي سمحت بإجراء مراسم القرعة دون أن يكون اسم الإمارات حاضراً في قائمة المشاركين، وماذا كان يفعل ممثل الإمارات الموجود هناك، إلا إذا كانت القرعة قد أجريت دون أن يمثلنا فيها أحد.

كلمة أخيرة

إذا كان سقوط اسم الإمارات حدث في ظل وجود ممثل اللجنة الأولمبية فتلك مصيبة، وإذا لم يكن هناك ممثل من الإمارات فالمصيبة أعظم.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية