حزني علي البرازيل وكأنه منتخبنا

منذ خروج منتخب مصر من الدور الأول لكأس العالم "روسيا 2018" لم تشهد المقاهي والبيوت والأندية والفنادق ومراكز الشباب زحاما مثلما حدث أول أمس في مباراة بلجيكا وروسيا في دور الثمانية.

المقاهي والأندية كاملة العدد وأجمل مكان شاهدت فيه المباراة نادي البنك الأهلي بالمهندسين حيث أعطي اللواء أشرف نصار رئيس النادي تعليماته بتجهيز أجمل مكان في النادي علي حمام السباحة وتقديم كل التسهيلات للأعضاء والضيوف.

كان زحاما شديدا و90% من الحضور جاءوا لتشجيع البرازيل الا قلة قليلة منهم عبدالمجيد بسيوني نجم منتخب مصر الوطني والعسكري ونادي الزمالك ونادي حرس الحدود.. شجع بلجيكا وراهن من حولها انها ستفوز 2/1 وهو ما حدث بالفعل وقال له الحاضرون بركاتك يا شيخ بسيوني.

هي بلا جدال أحلي وأجمل مباريات البطولة حتي الآن قبلها مباراة اليابان مع بلجيكا.. تفاعل الحضور مع كل لعبة للبرازيل وكأنهم يشجعون منتخب مصر وحزنوا كثيرا لهزيمتها.

أجمل كرة حتي الآن تقدمها بلجيكا وكرواتيا ونرشحها للنهائي اللهم الا اذا حدثت المفاجآت كالمعتاد.

أذكركم ان مصر لعبت مع بلجيكا أربع مباريات.. فزنا في ثلاث مباريات وخسرنا الأخيرة 3/صفر قبل شهر في بروكسل استعدادا لكأس العالم الحالية.

أول مباراة هزمنا فيها بلجيكا 4/2 في 7 أغسطس 1920 والمباراة الثانية فزنا فيها 1/صفر بهدف حازم امام يوم 30 مارس 1999 ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بالمكسيك وكان منتخب مصر يضم نادر السيد وابراهيم وحسام حسن وياسر رضوان ومحمد عمارة وعبدالستار صبري وسمير كمونة وهاني رمزي وحازم امام وعبدالمجيد بسيوني وهادي خشبة وكان يدرب المنتخب وقتها محمود الجوهري.

في المباراة الثالثة فاز منتخب مصر علي منتخب بلجيكا 4/صفر بملعب المقاولون العرب يوم 9 فبراير 2005 ثم كانت المرة الرابعة منذ شهر في بروكسل وخسرنا صفر/3 ضمن استعداد منتخبنا لكأس العالم.

بالطبع منتخب بلجيكا تحسن كثيرا وتغير أفراده تماما وأصبح من أقوي المنتخبات في العالم حاليا وسوف تشاهد مباراة رائعة وممتعة يوم الثلاثاء القادم بين منتخب بلجيكا التي هزمت البرازيل.. وبين منتخب فرنسا الذي سحق منتخب الأرجنتين وميسي برباعية في دور الـ 16 ثم هزمت أورجواي 2/صفر ونجمه لويس سواريز في دور الثمانية!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية