ميسى وكوبر

أحيانا تكون النتيجة واحدة ولكن ربما نتقبلها من البعض ونرفضها من البعض الآخر وهذا ما ينطبق على توديع المنتخب للمونديال صفر اليدين والذى شهد هجوما وانتقادات لاذعة من الجماهير والرياضيين لدرجة وصلت لوفاة الفنان الشاب ماهر عصام ونجم الزمالك عبد الرحيم محمد بالرغم من مشاركة المنتخب فى المونديال 3 مرات فقط طوال تاريخه الكروى مقارنة بمنتخب مثل الأرجنتين الذى ودع البطولة من دور الـ 16 والذى يشهد تاريخه الكروى الفوز بكأس العالم مرتين والمشاركة فى جميع نهائيات المونديال باستثناء4 نسخ، ولكنه لم يواجه نفس مصير الفراعنة من النقد والسخرية بالرغم من انتحار مشجع هندى حزنا على خروج نجمه المفضل ميسى من المونديال، وربما يرى البعض أن فى ذلك ظلما لمنتخب مصر لأن مجموعته شهدت تأهل منتخبى روسيا وأوروجواى لدور الـ 8 ، وأرى أن هذا التعاطف مقبول من الناحية النظرية ولكنه مرفوض عمليا لأننا لو رجعنا لتصريحات ميسى قبل المونديال نجد أنه لم يعد جماهير الأرجنتين بتحقيق اللقب وإنما سيسعى وزملاؤه لتحقيق البطولة بالرغم من أن منتخب بلاده ليس الأفضل وإنما يضم مجموعة مميزة من النجوم ولكن ينقصهم اللعب الجماعى، مؤكدا أن الفرصة قوية أمام فرنسا للفوز بالمونديال، ولكن المفاجأة كانت فى تصريحات ديشامب مدرب فرنسا الذى ودع الأرجنتين البطولة على يده والتى أكد فيها أن لاعبيه لم ينضجوا بعد حتى يتمكنوا من التتويج باللقب رافضا مقارنتهم بالجيل الذهبى الذى توج باللقب عام 98 عندما كان هو قائدا للفريق وكان متوسط أعمار اللاعبين 30 عاما، أعتقد أننا بعد هذه التصريحات لسنا فى حاجة لمعرفة أسباب الوكسة الكروية للمنتخب التى تحققت على يد كوبر الذى لا يعرف كيف ولماذا ذهب للمونديال.

وأخيرا إذا أراد مجلس النواب معرفة الأسباب الحقيقية لهذه النكسة وحتى لا تتكرر مع المدرب الجديد فعليه الاجتماع بكوبر فى جلسة منفردة ثم أخرى مع اللاعبين فسيرى المفاجآت بعيدا عن تقرير كوبر لاتحاد الكرة.



*نقلاً عن الأهرام المصرية