الدون في إيطاليا والعنكبوت في فرنسا!

هل هذا هو الشهر الأكثر إثارة في هذا العام؟ أدوار نهائية مونديالية نارية تكاد تذيب الثلوج الروسية! صفقات قوية و»غريبة»، رياض محرز إلى مانشستر سيتي هي الصفقة القوية، والدون كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، هذه هي الصفقة الغريبة، أول انطباع أن رونالدو أخذ قرار الانتقال إلى إيطاليا وهو تحت ضغط، قرار انفعالي، بلا شك، فنار الريال ولا جنة اليوفي حيث اللعب في إيطاليا واحد من أقوى وأعنف الدوريات عالمياً .. في هذا السن؟ .. صعب الحكم .. لكنه تحد جديد لرونالدو .. الأيام تثبت معدنه فيه!

117 مليون يورو هي قيمة الصفقة، وهي بمقاييس رونالدو السنية - 33 سنة - غريبة من يوفنتوس، ولكنها بمقاييس رونالدو «التسويقية» صفقة رابحة وأي ربح!

يوفنتوس الإيطالي ليس أي نادٍ، إنه ليس الـ 11 لاعباً الذين يرتدون كالحمير الوحشية ويركضون في ملعبهم العريق بمدينة تورينو، بل هو أيضاً شركة تسمى capital juventus، ولها أصول عقارية، وأسهمها مطروحة في بورصة الأسهم المالية!

في أيام تواتر الأخبار عن صفقة رونالدو كيف تغيرت قيمة الشركة في السوق؟ ارتفع سعر السهم من 0.6 يورو إلى 0.8 يورو!، وارتفعت قيمة الشركة السوقية ككل من 665 مليوناً إلى 825 مليوناً أي بفارق 160 مليون يورو في 3 أيام! أي جنون؟!

يوفنتوس نفسه كان فريقاً عادياً، ولم يصبح من الكبار إلا في 1923 عندما أصبح «أنييلي» مالك شركة «فيات» الإيطالية العملاقة للسيارات رئيساً للنادي، وبنى له ملعبه التاريخي! إذن يوفنتوس أحد أقدم الأندية في مجال التسويق الرياضي في التاريخ! فيات عرضت دفع راتب رونالدو البالغة 30 مليون يورو! ثم تضيف هذا المبلغ إلى حجم استثمارها في النادي حيث يبلغ حالياً 26.5 مليون! ولكن أيضاً بشرط أن يكون الدون رونالدو هو سفير العلامة التجارية لفيات، وهذه الجملة السابقة تقرأها بسهولة، ولكنها تعني أرباحاً بمئات الملايين! فرونالدو صاحب الـ 270 مليون متابع على منصات التواصل، ووجه هو الأول إعلانياً، سيكون أفضل من يعلن لعملاقة السيارات الإيطالية في تاريخها! صفقات الفخر والكبرياء هذه أو - vanity signing - نوع من أنواع الصفقات وتعني في المقام الأول التسويق والاستثمار والإعلان، النجم الأسطوري ذو السن الكبير الذي يختم حياته في نادي ذكي يعرف كيف يعصر إمكاناته الفنية، ويسوق ويستثمر ويعلن ويعلي من قيمة علامته التجارية في نفس الوقت! من أمثلة هذا النوع من الصفقات: بيكهام لباريس سان جيرمان وإبراهيموفيتش إلى لوس أنجلوس، ورونالدو إلى يوفنتوس، وهذا الأسبوع أيضاً الحارس الملقب بالعنكبوت، الأسطوري بوفون صاحب الـ 40 سنة إلى النادي الباريسي، صفقات تتصدر بها هذه الأندية صفحات الصحف والمواقع، وتحقق الرواج في عالم التواصل الاجتماعي، وتجعلنا نرى تغييراً جميلاً ومنعشاً في الكرة العالمية .. متفائل بموسم قادم ممتع! الطفل الفقير أصبح الأول!

الصفقات التاريخية هذا الأسبوع أيضاً لم تكن كلها في المستطيل الأخضر! بل شملت أيضاً الصالات المغطاة! الملك ليبرون جيمس كسر الجدار التاريخي لأغلى صفقات لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي «العالمي»! وأصبح الأغلى بانتقاله إلى لوس أنجلوس ليكرز بـ154 مليون دولار، ليبرون جيمس الطفل الذي كان يبيع الأشرطة اللاصقة لتوفير ملابس اللعب أصبح الأغلى في تاريخ هذه الرياضة، وأشد المتفائلين عندما رأوه طفلاً فقيراً لم يكن يتخيل أن يصبح صاحب أغلى عقد رعاية في التاريخ مع نايكي بقيمة مليار دولار .. مُدتُه مَدى حياته .. حياة جيمس!



*نقلاً عن الجزيرة السعودية