كرواتيا لازم تاخد كأس العالم!

كرواتيا التي تأسست عام 1991 وتعداد سكانها 4 ملايين "نعم أربعة ملايين نسمة" وهو عدد سكان أحد شوارع شبرا وأقل من تعداد محافظة المنوفية وأقل من نصف تعداد الإسكندرية وثمن تعداد سكان محافظة القاهرة.

كرواتيا المنتخب الوحيد في التاريخ الذي لعب ثلاث مباريات متتالية بوقت إضافي "أي 120 دقيقة" في بطولة واحدة "روسيا 2018".. لعبت 130 دقيقة مع الدانمارك في دور الـ 16 ومثلها مع روسيا والثالثة أول أمس مع انجلترا وفازت فيها جميعاً.

كرواتيا من المنتخبات القليلة في التاريخ التي جمعت 9 نقاط في دوري المجموعات هزمت أرجنتين ميسي 3/صفر وهزت أركان الدنيا وهزمت نيجيريا 2/صفر وهزت إفريقيا وهزمت ايسلندا وزلزلت الدول الاسكندنافية.

ألا تستحق هذه الدولة أن تهزم فرنسا بعد غد وتفوز بكأس العالم لتعطي دروساً لكل العالم!

أنا شخصياً حزنت لهزيمة انجلترا أول أمس لأن حفيدتي فرح تشجعها وبكت بعد هزيمتها.. لكنني بصراحة فرحت لفوز كرواتيا الدولة الصغيرة التي انسلخت وانفصلت عن دولة يوغوسلافيا عام 1991 واختارت لنفسها العاصمة زغرب وترأس كرواتيا حسناء جميلة "مزه" اسمها كوليندا كيتاروفيتش وقفت ترقص في المدرجات مثل أي بنت أو مشجع فرحاً بانتصارات منتخب بلاده.

كرواتيا التي انضمت للاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات فقط وتحديداً عام 2013 حصلت علي المركز الثالث في كأس العالم 1998 بفرنسا وهي أول مرة يشاركون فيها.. يا عالم!!!

كرواتيا أعظم لاعبيها في التاريخ هو سوكر نجم ريال مدريد القديم وهو حالياً رئيس اتحاد الكرة في كرواتيا وأكثر لاعبيها نجومية ولعب 135 مباراة دولية واعتزل.

تعالوا نأخذ تجربة كرواتيا ونشترك في كأس العالم القادمة بمنتخب "جمهورية شبين"!!!!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية