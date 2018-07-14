كريستيانو الإيطالي

تم الإعلان رسمياً عن انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي بعد تسع سنوات حافلة في مدريد، حقق خلالها كريستيانو كل الألقاب، وقيل إن مجموع تكاليف الصفقة تناهز 400 مليون دولار.

يبلغ كريستيانو من العمر 33 عاماً، أي أن مستقبله الكروي كلاعب أقصر أو أصغر من ماضيه، ومن المستبعد أن يشارك مع منتخب بلاده في مونديال 2022 مكتفياً باللقب القاري عام 2016.

وعلى الرغم من أن رونالدو شهد تميزاً خاصاً مع زيدان، إلا أن تراجع قدراته البدنية بدا واضحاً، وشاهدنا في الموسم الأخير تذمر الجمهور الريالي من أسطورته في غير مباراة، ويبدو أن تعيين جولين لوبيتيغي ساهم في رحيل كريستيانو، فالمدرب الإسباني من أولوياته بناء فريق جديد وشاب.



انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس مربح لكل الأطراف، فالريال من الواجب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، والدوري الإيطالي سترتفع قيمته الفنية والتجارية، ويوفنتوس ربما تساعده خبرة رونالدو في استعادة اللقب القاري، ومن جهة كريستيانو فقد ربح من غير زاوية، أولاً المقابل المادي الذي تحسن بسبب الفارق بين القانون الضريبي الإسباني والقانون الضريبي الإيطالي، وثانياً التحرر من الضغوط النفسية التي شابت علاقته مع جماهير وإدارة ناديه السابق، والأهم أن الاعتزال في إيطاليا بالنسبة لرونالدو أفضل من الاعتزال في الدوري الأمريكي كبيليه وبيكهام وإبراهيموفيتش.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية