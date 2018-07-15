أفارقة صنعوا الفارق

رغم أن مستوى المنتخبات الإفريقية فى مونديال روسيا يُعد الأضعف فى تاريخ كأس العالم منذ عام 1982، يبدو أداء بعض اللاعبين ذوى الأصل الإفريقى فى هذا المونديال الأقوى منذ أن قاد زين الدين زيدان ذو الأصل الجزائرى منتخب فرنسا إلى لقب البطولة عام 1998.

خرجت المنتخبات الإفريقية الخمسة كلها من دور المجموعات، ولم تفز إلا فى ثلاث مباريات فقط من أصل 15 مباراة خاضتها. كان منتخب إفريقى على الأقل يتقدم إلى دور ثُمن النهائى فى الدورات الثمانى الأخيرة منذ مونديال المكسيك عام 1986، حتى قبل زيادة المشاركة الإفريقية من ثلاثة منتخبات إلى خمسة فى مونديال فرنسا عام 1998.

ومع ذلك، لفت الانتباه بقوة أداء بعض اللاعبين ذوى الأصل الإفريقى فى عدد من المنتخبات الأوروبية فى مونديال روسيا. تضمنت قوائم معظم هذه المنتخبات لاعبين من أصل إفريقى، خاصة منتخبى فرنسا وبلجيكا0 كان أول اللاعبين الذين لفتوا الانتباه يوسف بولسن ذا الأصل التنزانى عندما سجل هدف منتخب الدنمارك فى مباراته الأولى أمام منتخب بيرو ونال جائزة أفضل لاعب فى المباراة، ولكن كان كيليان مبابى الذى تعود أصوله إلى غينيا بيساو أكثر من أثار الإعجاب بأدائه المتميز للغاية مع المنتخب الفرنسى. وكان دوره حاسماً فى الفوز على منتخب الأرجنتين فى دور ثُمن النهائى، حيث سجل هدفين وتسبب فى ثالث عندما حصل على ضربة جزاء. كما لعب دوراً مميزاً فى اجتياز منتخب بلجيكا. كما دخل لاعب منتخب بلجيكا ناصر الشاذلى ذو الأصل المغربى تاريخ المونديال عندما أحرز الهدف القاتل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أمام المنتخب اليابانى، ومكَّن منتخبه من العبور إلى دور رُبع النهائى. وكان اشتراكه، وزميله ذى الأصل المغربى أيضاً، مروان فلاينى كبديلين فى منتصف الشوط الثانى هو الذى غير مسار المباراة، بل قلبه رأساً على عقب.

وربما كان ممكناً أن يزداد عدد اللاعبين الأكثر تألقاً ما لم يستبعد المدير الفنى لمنتخب البرتغال اللاعب المنحدر من غينيا بيساو إيدر زيتو أنطونيو صاحب هدف الحسم الذى منح البرتغال لقب يورو 2016 فى المباراة النهائية أمام فرنسا.



*نقلاً عن الأهرام المصرية