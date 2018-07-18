مبروك لمنتخب فرنسا الأفريقي

سحبت مسز كوليندا رئيسة جمهورية كرواتيا الأضواء من نجوم كأس العالم ببراءتها وتواضعها ورقتها والتحرك في المدرجات والملعب بحرية تامة بلا حراسة.. تعاملت كمواطنة تحب بلدها وتشجع منتخب كرواتيا كأي مشجع أو مشجعة بكل حب.. منتهي التواضع.. جعلت العالم كله يتعاطف مع كرواتيا ويتمنون فوز منتخبها بكأس العالم.. انها إنسانة رائعة.

بصراحة بطولة كأس العالم هذه المرة رائعة.. فيها كل شيء جميل.. تنظيم واهتمام وتشجيع وحفاوة وكرنفالات ورقص في الشوارع والميادين.

الكل تخلي عن البروتوكولات الرسمية.. فرأينا مانويل ماكرون رئيس فرنسا يرقص في المدرجات فرحا بأهداف جريزمان ومبابي في شباك كرواتيا.

كان النهائي ممتعا حمل كل المفارقات.. ماندزوكيتش يسجل هدفا لفرنسا خطأ في مرماه.. ثم يسجل هدفا رائعا لكرواتيا.. رأينا حارس مرمي فرنسا يسجل هدفا في نفسه عندما أراد مراوغة جريزمان.

جو رائع زادته الأمطار روعة واحضار شمسية واحدة في البداية لرئيس روسيا بوتين!!

منتخب كرواتيا الأفضل والاستحواذ 66% مقابل 34 لفرنسا ومن هجمة واحدة يسجل منجريتش هدفا بالخطأ في مرماه وتتعادل كرواتيا لكن الحكم الارجنتيني المتواضع يحتسب ضربة جزاء ظالمة مستخدما تقنية الفيديو "فار".

90% من المصريين يشجعون كرواتيا وكأنها مصر تعاطفا مع دولة تعدادها بعدد أحد شوارع شبرا والمنصورة تزينها الرئيسة الشقية الحسناء كوليندا ويلعب الحظ دوره وتتوالي اهداف فرنسا وسط ضغط وهجوم متواصل من كرواتيا.. ملعون أبوالحظ.

تنتهي المباراة بفوز فرنسا 4/2 وتحصل علي الكأس للمرة الثانية ويفوز مورديتش بجائزة أحسن لاعب في البطولة وبيليه الصغير كليان مبابي ابن فايزة محمد العماري الجزائري ابن منطقة الاحراش التي ولدت فيها المرحومة وردة الجزائرية بجائزة أحسن لاعب صاعد وهاري كين الانجليزي بهداف البطولة.

الحقيقة ان فرنسا احسنت استغلال ابناء المهاجرين الأفارقة وضمتهم لمنتخبها الذي ضم 19 لاعبا كلهم من المهاجرين الأفارقة والعرب اذكر منهم بالطبع الموهبة العظيمة مباني ابن فايزة العماري الجزائرية وأبوه كاميروني "مسلم" ونبيل فقير الجزائري أيضا وعادل راضي المغربي وبول بوجبا من غينيا وبلايز ماتيويدي "الكونغو" وجبريل سيدي بيه "مالي" ونجولو كانتي "مالي" وصامويل أومنيني "الكاميرون" وماس ليمار "غواديلون" وكيمبلي "الكونغو" وعثمان ديمبلي "موريتانيا" وستيف مانداندا "الكونغو" وكوزنثيان كوليبو "توجو" وبنيامين ميندي "السنغال" وستفان تزودزي "الكونغو".

هذه بعض أسماء لاعبي منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم وهم من أصول افريقية البلاد التي كانت تستعمرها فرنسا.

اعتقد انها فرصة لكل دول العالم لتفتح أبوابها للموهوبين في الألعاب الرياضية من مختلف دول العالم خاصة الافريقية.

ألف مبروك لفرنسا.. ألف مبروك لكرواتي



*نقلاً عن الجمهورية المصرية