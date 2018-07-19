خبرات جديدة

بعد نهاية كل موسم، تسعى إدارات شركات كرة القدم الإماراتية إلى تجديد شباب فرقها من أجل نتائج أفضل ومراكز متقدمة، وهذا سعي مشروع، لأن كل إدارة تريد أن ترضي جماهيرها في المنافسات المحلية، وبعض الإدارات تحلم بأبعد من ذلك، تلك التي تهدف إلى مشاركة آسيوية ناجحة.

التعاقد مع لاعبين لهم ثقلهم في الملاعب له تأثير إيجابي في الفريق، إذا أحسنت الإدارة التعامل مع الضيف الجديد، خصوصاً الذين يأتون من بعيد، ولم يسبق لهم تجريب اللعب في منافساتنا المحلية.

هناك لاعبون يتأقلمون بسرعة مع بيئة الرياضة المحلية، وآخرون يتعثرون بالاختلاف، فينعكس هذا الأمر سلباً على أدائهم.

حركة تنقلات اللاعبين مهمة جداً ليس للفرق فحسب، بل للمنافسات المحلية كلها، لأنها تنشّط الدورة الدموية للمسابقات وتأتي بخبرات جديدة، على سبيل المثال، انضمام الكاميروني سبيستيان سياني والغاني أرنست أسانتي إلى فريق نادي الجزيرة خطوة جيدة لفخر أبوظبي وللمسابقة المحلية، كما أن تعاقد النصر مع الفرنسي يوهان كاباي والشارقة مع البرازيلي إيغور كورونادو أيضاً مهمة لتحقيق تقدم ما.

يحتاج الأجانب الجدد إلى تعاون كبير من زملائهم اللاعبين في الفرق، فمن دون هذا التعاون لا يستطيعون تقديم ما لديهم، وبالتالي تخسر الأندية المال والسمعة وتفقد ثقة جمهورها.

اللاعبون الجدد في حاجة إلى دعم ومساندة الجميع حتى تستفيد الفرق والمسابقات من خبراتهم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية