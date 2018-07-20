ابنا الملك والصراع المحتمل

يعد محسن مصبّح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم وعبدالعزيز العنبري مدرب الفريق الأول من أبناء نادي الإمارة الباسمة.

وقدم الاثنان خدمات كبيرة لهذه المؤسسة العريقة خلال مسيرتهما وأسهما أيضاً في خدمة الكرة الإماراتية. لعب مصبّح في مركز الحراسة واختار العنبري مركز الوسط مهاجماً. يتمتعان بحب عشاق اللعبة الشعبية في الدولة بسبب عطائهما الثر وأخلاقهما الحميدة، وهما محبوبان خليجياً وعربياً.

ابنا الملك يعملان الآن من أجل هدف واحد يكمن في أن يستعيد فريقهما بريقه ويعيد كتابة التاريخ من جديد.

محسن مصبّح حارس دولي سابق ومحلل كروي وله رؤية خاصة في إدارة اللعبة، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن شركة الشارقة لكرة القدم التي من ضمن أولوياتها الفريق الأول. هذه العوامل تعد محفزاً طبيعياً يدفعه للتدخل في شؤون الفريق إذا اقتضى الأمر.

ربما يتدخل مصبّح بأمور الفريق بعد التشاور مع العنبري بطرق متفق عليها مسبقاً، لأن من الصعب أن يقبل أي مدرب التدخل في عمله إلا إذا طلب هو العون.

في حال حدوث التدخل أكثر من مرة بطريقة ليست ضمن الاتفاق، فمن المحتمل أن يولّد ذلك صراعاً مهنياً غير مرغوب فيه بين ابني الملك.

على الأخوين مصبّح والعنبري أن يحددا مسبقاً طريقة التعاون بينهما حتى لا يصلا في النهاية إلى طريق مسدود يمنع فريقهما من التقدم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

