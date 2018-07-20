نهائي المونديال من اقتحم الملعب ومن هم؟؟

ربما هي المرة الأولى في تاريخ المونديال الذي بدأ في 1930م التي يقتحم فيها عدد من الاشخاص ملعب المباراة النهائية التي يتابعها الملايين حول العالم بما استدعى حكم المباراة إلى ايقافها حتى تمكن حراس الامن من سحبهم وجرهم إلى خارج الملعب وسط دهشة وتساؤل ملايين الملايين من المشاهدين.

اربعة افراد يرتدون زي شرطة روسيا خالفوا قواعد الاحتفال العالمي وبحضور الرئيس بوتين والرئيس الفرنسي قاموا بما قاموا به بوصفهم اعضاء في فرقة «بوسي رايوت» المعارضة للرئيس بوتين وسياسات حكومته وقد اعلنت الفرقة مسؤوليتها عن ذلك الاقتحام الاشهر في محاولة منها «الفرقة» احياء ذكرى الشاعر الروسي ديمتري بريغوف الذي اشتهر بالصورة المثالية التي وضعها شعراً لرجال الامن في الثقافة الروسية وسجن بسببها مما دفع المقتحمين لارتداء زي الشرطة الروسية تذكيراً بقصيدة ديمتري.

في الفيديو الذي عرضه احد الصحفيين الروس لجانب من التحقيق مع اثنين من المقتحمين، بدا المحقق وهو يوبخ المقتحمين وقال «تنشرون هراءكم في كل انحاء روسيا، من المؤسف اننا لسنا في عام 1937».

وهو يقصد أو يشير لحملة التطهير الواسعة التي قادها جوزيف ستالين ووصفها الغرب بالاهارب الكبير حيث ذهب ضحيتها كما قيل 750 ألف شخص.

وهو ما يعبر عن غضب وحنق الشرطة الروسية على اعضاء الفرقة الذين افسدوا الاحتفالية مما سيعرض الشرطة ورجال الامن ورؤساءهم لعقوبات لاشك ستكون كبيرة وقاسية نتيجة الاختراق.

بيان الفرقة التي اقتحمت الملعب في المونديال وحازت قضيتها متابعة عالمية غير مسبوقة اشار كذلك إلى قضية معارضٍ آخر هو اوليغ الرافض لضم روسيا لمنطقة شبه جزيرة القرم عام 2014 والذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة عشرين سنة.

لكن ما حدث من إثارة لم يفسد على الملايين متعة المشاهدة الحماسية وربما لم ينتبه او يلتفت بذلك القدر جمهور عريض من الملايين في العالم، ولعل نجم فرنسا الشاب مبابي لفت انظار العالم حين قرر التبرع بمكافأته الشخصية من البطولة لمؤسسة خيرية للاطفال والعناية بهم، وهذا الشاب الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره سبق له العمل مع المؤسسة، ووفقاً لبعض المصادر فسيحصل اللاعب الشاب الفرنسي على مبلغ 157700 دولار، وقدمها الشاب بصمت رائع.

وبعض الأرقام الراصدة قالت سيحصل الشاب لوحده على نصف مليون دولار وانه قرر التبرع بها لهذه المؤسسة التي تعتني بالاطفال في فرنسا.

ووحده مارادونا الذي نال نقداً وهجوماً من الصحافة ووسائل الاعلام للحركات التي أراد بها لفت الانظار واستعادة العدسات التي غادرت دائرته، فجاء بحركات مشينة لا تليق بلاعب كبير مثله مما عرضه لهجوم لم يرحم شهرته ونال من شخصيته.

بلغت جوائز مونديال هذا العام «2018» 400 مليون دولار، سيحصل منها الفيفا على 8 ملايين دولار فيما حصل الفائز بالكأس «فرنسا» على 38 مليون دولار ويحصل صاحب المركز الثاني «كرواتيا» على 28 مليون دولار، وهي مبالغ ضخمة بحسبة كأس العالم.

هل هناك خسارات؟؟ ما في ذلك شك خصوصاً لاصحاب الرهانات والسماسرة الكبار او مافيا كرة القدم كما يطلقون عليهم في اوروبا، فمنهم من خسر الملايين في ساحة المراهنات غير المعلنة بما هدد حياة اللاعبين الذين راهنوا عليهم بوصفهم الورقة الرابحة فخاب الأمل وخسرت تلك الرهانات.

عموماً كان مونديال 2018 مفاجئًا من حيث الفريق الفائز ومن حيث خروج الكبار ألمانيا البرازيل انجلترا وعدم وصول ايطاليا بما يعني ان لكل زمان دولة ورجال كما هو القول السائد. وكانت أياماً لطيفة وحماسية لعشاق الكرة المستديرة والمستطيل الاخضر.

*نقلاً عن الأيام البحرينية