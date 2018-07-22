تشريف الرياضة الإماراتية

من دون أي ضجة إعلامية، واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للأولمبياد الخاص تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة العالم لكرة القدم الموحدة الجارية حالياً في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق منتخبنا ثلاثة انتصارات ضمن دور المجموعات وبنتائج مميزة، وأمامه مباراة ضد الأوروغواي في نصف النهائي، وهو على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى النهائي.

ما يميز المنتخب الذي شاهدناه في دورة الألعاب الألعاب الأولمبية الإقليمية الخاصة، الروح العالية والتفاهم الكبير بين اللاعبين، وهذا نتيجة دور مهم ومميز يلعبه الكادر الفني والإداري مع الفريق.

المنتخب حقق المركز الثاني في الأولمبياد الإقليمي الخاص بعد الخسارة من بنغلاديش، إلا أنهم عازمون على الظهور الأمثل في بطولة العالم الحالية من أجل تحقيق الميدالية الذهبية.

الفرق دائماً عند فرقنا الخاصة بأصحاب الهمم، أننا نشاهد روحاً وإصراراً عالياً في سبيل الظفر بالميداليات وتحقيق الإنجازات للدولة، دون أي اهتمام بمسألة المكافآت والحوافز وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن البطولة الإقليمية للأولمبياد الخاص كانت إعداداً لأولمبياد 2019، إلا أن اللاعبين دخلوا في حالة من الحزن وانهمرت دموعهم بعد خسارة المنتخب في النهائي أمام بنغلاديش، في دلالة على روح المسؤولية التي تتملكهم. نتمنى أن يجدوا كل الدعم المطلوب لأنهم يمتلكون القدرات وسيعملون على تشريفنا في البطولة الحالية وأولمبياد 2019.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية