* في كل كارثة. هناك متهم أو مخطئ.. وفي كل مصيبة هناك دموع وحسرات.. لكن في مصر نادراً أن يظهر الجاني المتهم لأننا تعودنا علي التنصل من المسئولية والهروب من المواقف. بل وإلصاق التهم بالشرفاء!!.. وفي الوسط الرياضي حدِّث ولا حرج. عن تلك المصائب والخسائر والهزائم والسقوط.. وكلها تمر دون ظهور متهم شجاع يعلن عن تحمله المسئولية.. ليظل الجميع يضرب أخماساً في أسداس. ويوزع التهم جزافاً فيتحول الشريف النزيه إلي متهم. خاصة أن إعلامنا ماشاء الله عليه سريع الطلقات في المصائب!!

* الغلط فين إذاً فيما يحدث داخل المنظومة؟!!.. هل في القانون المطاط أو اللوائح الهشة التي تطول وتقصر حسب الطلب؟!!

* هل في المسئولين الرياضيين الذين يتهربون وقت الأزمات. ويتوارون حتي تمر الهوجة الإعلامية. وتهدأ الأمور. وينسي الناس ما حدث؟!!

* الغلط فين؟!.. أريد من أي مسئول. كبيراً كان أو صغيراً. أن يكون شجاعاً ويخرج علي الملأ ويعلن تحمله المسئولية ونحن سنصفق له!!

أمامنا أكثر من نموذج يجبرنا علي طرح السؤال لتحديد الخطأ المجهول الذي نعيش في ظل مأساته حتي الآن!!

قضية ستاد بورسعيد.. مرت بتحقيقات وأحكام قضائية باتة. ونحن نكن كل الاحترام لتلك الأحكام.. لكن ما ذنب المصري الذي انتهت عقوبته بعدم اللعب علي أرضه.. ومازال ممنوعاً. بل ويتكلف في الموسم الواحد عشرات الملايين للعب في برج العرب؟!!

هل أخطأ المصري ورفض تنفيذ العقوبة حتي نشددها عليه ونكررها ونعيدها لخمس سنوات عجاف جديدة؟!!

هل أصبح ملعب بورسعيد أرضاً محرمة علي أبنائه؟!!

الغلط فين حتي يصلحه المصري الذي ذاق مرارة التشرد وأجبروا فريقه علي الهجرة للعب في أقصي شمال مصر ببرج العرب؟!!

رغم ذلك وبروح التحدي والإصرار المعروفة عن بورسعيد. شعب المقاومة.. قاوم المصري كل الضغوط ونفذ كل الأحكام.. وحقق كل التألق في ظل تلك الظروف الصعبة. وكأن الفريق يستمد صموده من روح التحدي التي يحملها التوءم حسام وإبراهيم حسن.

* الخطأ في مين؟.. هل هو في المصري الذي نفذ القانون والعقوبة.. أم في اتحاد الكرة الذي لا يستطيع الدفاع عن أبنائه وأنديته؟!!

هل الخطأ في القانون والأحكام القضائية التي أخرجت الحكم بمعاقبة المصري باللعب خارج أرضه ولم تحدد صراحة موعد العودة من جديد لملعبه رغم أنف اتحاد الكرة وكل الجهات المسئولة؟!!

* هل الغلط في الأمن الذي يرفض إقامة المباريات في بورسعيد رغم نجاح تجربة اللعب في بورسعيد والتزام الجماهير التزاماً كاملاً في المباريات الأفريقية؟!!

* سيظل السؤال قائماً: الغلط فين؟!.. ولماذا نظلم فريقاًمثل المصري قاوم وكافح وحارب بشرف حتي أصبح ممثلاً لنا في أفريقيا. وأحد أكابر الكرة في الدوري المصري؟!!

* الغلط فين؟!.. سؤال سيظل قائماً ولا أظن أن أحداً سيجيب بصراحة. ولوجه اللَّه!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية