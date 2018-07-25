الأبيض والصراعات الشخصية

تعوّد لاعبو كرة القدم الإماراتيون على سماع كلمات الإطراء عند تحقيقهم الإنجازات مع المنتخبات الوطنية، وعلى سماع أقسى الانتقادات عند الخسارة، حتى راح بعضهم ينسج حولهم شائعات تجعل منهم أهدافاً سهلة أمام من يحب الصيد في المياه العكرة، فيتعرضون لهجمات نقدية قاسية غير مهنية.

قريباً يبدأ المنتخب الإماراتي تجمعه بعد فترة انقطاع ليست قصيرة من أجل البدء بمعسكر تحضيري لبطولة آسيا – الإمارات 2019. الأبيض يحتاج إلى تكاتف الجميع ودعم عشاقه، فالتقليل من قدرات اللاعبين والتشكيك في مواهبهم لا يخدم الهدف العام.

كل شخص له علاقة بلاعب دولي عليه أن يكون إيجابياً في تعامله معه، أي أن يحفزه على العطاء وليس العكس. إذا كان هناك من لا يؤمن بقدرات المدرب الإيطالي زاكيروني فهذه قراءته ووجهة نظره، لكن ليس من حقه إحباط اللاعبين من خلال تحريض سلبي مباشر أو غير مباشر.

على كل فرد في أسرة كرة القدم أن يؤمن بأن الأبيض ليس منتخب مدرب أو اتحاداً أو لجنة معينة، بل هو يمثل الوطن بأسره، لذا، فابعدوا المنتخب عن المواقف الشخصية والتفوا حوله، فلاعبوه يستحقون الدعم والرعاية.

البطولة الآسيوية ليست سهلة والحصول على لقبها عملية معقدة لكن ليست مستحيلة. الالتفاف حول الأبيض وإنهاء الصراعات الشخصية أفضل الطرق لتحفيز اللاعبين وتشجيعهم على الاستعداد الجيد.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية