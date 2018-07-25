ميسى فى إنتر ميلان.. ربما!

** هذا خبر أثار ضجة كبرى فى عالم كرة القدم الأوروبية والعالمية.. فالأخبار مثل النار، فلا يوجد دخان دون نار. ولا يوجد خبر دون أفكار أو أحلام أو رغبات.. لكن هل يوافق برشلونة على رحيل ميسى بعدما ذهب نيمار إلى باريس سان جرمان؟ هل يوافق برشلونة على رحيل ميسى، ويخسر بذلك أهم نجومه ومصدر مهم من إيراداته وانتصاراته، وهل يوافق ميسى على ترك إسبانيا بعد سنوات من النجاح والانتصارات ويتوجه إلى إيطاليا صاحبة الريادة سابقا والتى تأخرت مسابقاتها المحلية كثيرا فى السنوات الأخيرة؟!

** صباح أمس نشرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عنوانا فى صدر صفحتها الأولى يقول: ميسى فى إنتر.. ربما!

** صحيفة توتو سبورت جريدة رياضية عريقة تأسست فى 1945 فى تورينو إيطاليا. وتقوم بتغطية أخبار فريقى يوفنتوس ونادى تورينو. وتعتبر من أشهر 3 صحف إيطالية رياضية بجوار لاجازيتا ديللو سبورتو كوريرى ديللو سبورت.. وتلك المعلومات أقصد بها الإشارة إلى قيمة الصحيفة التى كتبت الخبر فى صدر صفحتها الأولى.

** وتقول توتو سبورت إن إنتر ميلان يتطلع إلى إغراء ليونيل ميسى بالانتقال إلى إيطاليا لمنافسة انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس غريم الإنتر. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان ترغب فى إبرام صفقة مالية ضخمة مع برشلونة مقابل التعاقد مع ميسى، وأن ذلك يتوقف على الاستقرار المالى، وحتى لا يدخل النادى فى دائرة اللعب المالى غير النظيف المخالف لقواعد الاتحاد الأوروبى والفيفا ويقال حسب الصحيفة الإيطالية، إن الانتر يخطط لمهاجمة جريئة لخصمه يوفنتوس، وفقا للتعليقات المثيرة التى أدلى بها ماركو ترونشيتى بروفيرا المدير التنفيذى لشركة بيريللى التى ترعى إنتر ميلان حيث قال: «ميسى.. من الذى يمكن أن يقول لا لميسى؟!»

** من الواضح أن الكرة الإيطالية تشهد هذه الأيام عملية تطوير ورغبة حقيقية فى ملاحقة الدوريات الأوروبية المنافسة، فى إنجلترا وإسبانيا وألمانيا.. وأولى خطوات التطوير هى الاستعانة بنجوم وديناصورات اللعبة، وفى المقدمة بالطبع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى، وهما على عرش كرة القدم الأوروبية فى السنوات التسع الماضية، والسباق بينهما يجذب الأنظار والأضواء. ومن بطن هذا السباق يولد الصراع بين أكبر شركتين للملابس الرياضية فى العالم وهما أديداس ونايكى، وكذلك من بطن هذا السباق بين النجمين الكبيرين يوجد الصراع الذى يصنعه الإعلام بينهما، كى يبيع إلى زبائنه دراما مشوقة، تقوم على إشعال المنافسة بين رونالدو وميسى، فتكون النتيجة المزيد من الاهتمام، والمزيد من الاضواء، والمزيد من المال!

** ميسى فى إنتر ميلان.. ربما كما تقول توتو سبورت، وكما يحلم إنتر ميلان.. ويرى كثير من الخبراء والمهتمين بشئون كرة القدم أن رونالدو وميسى فى نهاية الطريق مع كرة القدم، وأنهما قد ينقلا السباق والصراع بينهما إلى ملاعب الكرة الإيطالية لمزيد من الإثارة ومزيد من المال.. لكن هل تكون ملاعب الكرة الإيطالية مثل مقبرة الفيلة للنجمين الكبيرين؟!

*نقلاً عن الشروق المصرية