نقلة أكاديمية العين

لا خلاف على أن كرة القدم الإماراتية وصلت إلى مرحلة باتت فيها بحاجة إلى الاحتراف الخارجي وتغيير الخطط على مستوى المراحل السنية حتى نتمكن من مواكبة تقدم الاتحادات الأخرى في القارة أولاً.

وبعدما عملت المجالس الرياضية في تطبيق فترات المعايشة لعدد من اللاعبين الموهوبين في فترات مختلفة، بدأ نادي العين في الخطوة ذاتها بعدما أعلنت أكاديمية الزعيم إرسال تسعة مواهب إلى إحدى أبرز الأكاديميات المتخصصة في فالنسيا.

وعلى الرغم من أن فترة المعايشة بسيطة إلا أنها بداية جيدة، نأمل مشاهدتها في بقية الأندية وأن تتطور الفكرة إلى فترة معايشة لعام كامل وأكثر، خصوصاً على مستوى اللاعبين الشباب.

لأننا شاهدنا الفائدة التي جنتها كرة شرق آسيا من فترات المعايشة والابتعاث الكروي، وأصبحوا على بعد بضع سنوات منا، للعمل الممنهج الذي اتبعوه، في سبيل الارتقاء باللعبة لديهم، ونجحوا في تحقيق طموحاتهم.

لذلك على أنديتنا التنازل قليلاً عن أهداف المنافسة على المسابقات المحلية في المراحل السنية، والتركيز على تطوير المواهب ومنحها فرصة الاحتراف والمعايشة الخارجية، لأن الأمر سينعكس على النادي مستقبلاً وعلى منتخباتنا الوطنية.

وننتظر من الاتحاد إعادة ابتعاث الكوادر التدريبية والإدارية أيضاً، مثلما كنا نشاهد في السابق، والتركيز على تطوير عقليات شابة جديدة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية