حديث عن – جنون كرة القدم الدولية، وهو – بلا شك – جنون من الدرجة الأولى – جنون فيرست كلاس!.

جنون من – العيار الثقيل-.

- نعم – حقيقة – لكرة القدم الدولية – اليوم جنون، وهو جنون من هذا الشكل! والماركة! والموديل!.

جنون كبير!.

حين يشتري ناد «نادي» في أوروبا لاعب كرة قدم – بـ150 – مليون يورو! أ ليس هذا جنوناً!.

وعندما يعرض ناد «نادي» لاعب كرة صغير للبيع لـ25 – مليون يورو، و«تتعارك» وتتهافت الأندية على شرائه – فأليس ذلك جنونًا من الوزن الثقيل!.

- أقول – نعم – حقيقة – هذا جنون خطير – والعياذ بالله.

اسأل – ما فائدة اللاعب الحقيقية كي يُشترى بكل هذه الملايين من الدولارات واليوروهات؟.

لا فائدة حقيقية وفعليه للعب كرة القدم للانسان إلا في حدود معالجة امراض السكري، وفقدان الشهية! وأمراض الجهاز العصبي والنفسي.

أقول – لاعب الكرة – عالي الثمن – ابو – 100 – مليون يورو! وابو – 150 – مليو يورو!.

- وابو – 200 – مليون يورو!.

أقول – هؤلاء اللاعبون الكبار بفنهم الراقي، وبأهدافهم الجميلة في مرمى الفريق الخصم – هل يمكن ان تستفيد منهم البشرية والانسانية!.

- مثلاً – إذا نجح هذا اللاعب – غالي الثمن – أو ذاك في تسجيل هدف عظيم تاريخي – هل يمكن بهذا الهدف – الفريد من نوعه – مثلاً – مساعدة البشرية على اكتشاف علاج لمرضى الايدز! أو مساعدتها على زراعة الطماطم في الفضاء! أو مساعدتها على زيادة اسماك الهامور في البحر!.

- أقول – لا يجوز ان يكون ثمن لاعب كرة قدم أكبر من – الميزانيات المالية – لبعض الدول!.

- حقيقة – هناك – ميزانيات دول – في قارة مثل أفريقيا لا تصل حجماً لميزانية لاعب كرة أجنبي من الحجم المتوسط!.

*نقلاً عن الأيام البحرينية