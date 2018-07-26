كريستيانو.. ميسي.. أم مودريتش؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل يومين قائمة اللاعبين المرشحين لأفضل لاعب لعام 2018. لم تكن هناك مفاجآت فقد عبرت القائمة عن الأفضل في العالم. غياب بطل الجمباز الأرضي "نيمار" عن القائمة كان متوقعاً بعد الأداء الغريب الذي ظهر به في كأس العالم.



ما زال الوقت مبكراً على إعلان النتائج، الذي سيكون بعد ثلاثة أشهر كاملة ولكن هذا لن يمنعني من التوقع بناءً على ما شاهدته في كأس العالم وكذلك خلال الموسم الماضي. سأتوقف عند خمسة لاعبين من أصل عشرة رشحهم "فيفا" لنيل الجائزة.



لوكا مودريتش بالنسبة لي الأفضل خلال هذا الموسم بفوزه مع الريال بدوري أبطال أوروبا وكذلك وصول الفريق الحلم "كرواتيا" لنهائي كأس العالم لأول مرة. لا يمكن أن ننسى فوز مودريتش بالكرة الذهبية في كأس العالم، ما يجعلنا نراهن عليه بقوة هو أنه يلعب بطريقة لا يشبهها أحد. علمنا أن مهارة كرة القدم في التمرير. يمرر بخارج القدم وباطنها والكعب وكل أجزاء قدمه اليمنى وكذلك اليسرى.



رافاييل فاران دون منازع المدافع الأفضل في العالم. هو الوحيد الذي جمع بين كأس العالم وأبطال أوروبا. ثمانية لاعبين فقط في التاريخ حققوا ذلك. قد تكون سنة المدافعين بعد أن شاهدنا كأس عالم دفاعية. مشكلة فاران أنه لا يملك كرزمة النجم التي تلعب دوراً حاسماً في الفوز. فتصويت الجماهير الذي يمثل 25% قد يرجح كفة السوبر ستارز على حساب فاران ومودريتش.



أنتونيو جريزمان كان اللاعب الأكثر تأثيراً في المونديال بتسجيله أربعة أهداف وصنعه لهدفين وتسببه في هدفين آخرين. لو فاز بأفضل لاعب لن يكون مفاجأة فهو بطل كأس العالم ويملك نجومية خاصة. أراه الوحيد القادر على كسر احتكار الحرس القديم "ميسي وكريستيانو".



ليونيل ميسي مرشح دائم لأفضل لاعب في العالم. عشر سنوات من المنافسة على الجائزة تجعله مرشحاً قوياً. صحيح أنه لم يقدم الكثير في كأس العالم وخرج بهدف يتيم وخيبة كبيرة ولكنه يبقى نجماً فوق العادة قد تساعده جماهيريته الهائلة على الفوز.



كريستيانو رونالدو هو مرشحي الأول للفوز بعد أن حقق دوري أبطال أوروبا وسجل أربعة أهداف في كأس العالم. أتوقع أن يحتفظ بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه.



قد ترون أن محمد صلاح يستحق الجائزة أو مبابي أو هازارد.. ليس علينا سوى الانتظار لنحتفل مع الفائز.

*نقلاً عن الرياضية