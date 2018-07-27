ألوان المنتخبات وعلاقتها بالأعلام..

* بمناسبة كأس العالم فى روسيا، وفوز فرنسا باللقب وهى ترتدى اللون الأزرق، وهو ليس ألوان العلم الكاملة، بحثت فى أصل ألوان المنتخبات الرياضية، وهل هى مرتبطة بألوان العلم أم أن اختيار تلك الألوان خلفه قصص وحكايات؟

** قرأت فى أحد التقارير أن هناك منتخبات كبرى ترتدى ملابس لا علاقة لها بأعلام أوطانها، ومنها ألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان وكذلك منتخبات أستراليا وغانا وقبرص وتركيا.. فألوان علم ألمانيا هى الأسود والأحمر والأصفر، وهى ألوان الإمبراطورية الألمانية بدءا من عام 1867. لكن حين تأسس الاتحاد الألمانى لكرة القدم عام 1900، قرر اختيار اللونين الأبيض والأسود للمنتخب. أما اللون الأخضر فله قصة طريفة. ففى عام عام 1951 كان منتخب أيرلندا أول فريق يلعب مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتقديرا لتلك «الشجاعة الرياضية» قرر الاتحاد الألمانى أن يكون اللون الأخضر لونه الاحتياطى البديل باعتباره لونًا من ألوان علم أيرلندا.. وسبق وارتدى الفريق الألمانى فانلات حمراء اللون، وهى جزء من ألوان علم الدولة.

** لون فانلات منتخب هولندا هو البرتقالى بينما لون العلم هو الأحمر والأبيض والأزرق، لكن اللون البرتقالى يرتبط بالعائلة المالكة فيما يعرف بـ«House of OrangeــNassau»، «هاوس أوف أورانج»، بينما يرتدى منتخب إيطاليا اللون الأزرق لأنه لون العائلة المالكة فى إيطاليا حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن المعروف أن علم إيطاليا مكون من ثلاثة ألوان وهى الأخضر والأبيض والأحمر.

** منتخب اليابان يرتدى فانلات زرقاء. ولا علاقة لهذا اللون بألوان العلم وهى الأحمر والأبيض. ومن الطريف أن تغيير اللون جاء فى صورة قرار من رئيس الاتحاد اليابانى عام 1996 لكسر سوء الحظ الذى أصاب الفريق طوال سنوات، لعل اللون الأزرق يجلب بعض الحظ.. ترى هل جلب؟

** لون علم دولة غانا مكون من الأحمر والأصفر والأخضر بينما لون فانلات المنتخب هو الأبيض. وحدث فى بطولة للأمم الإفريقية أن ارتدى منتخب غانا زيا باللونين الأسود والأزرق. ولم يكن اساسيا أو دائما.

** ارتدى منتخب فرنسا فانلات زرقاء فى مونديال روسيا 2018.. وهو أحد ألوان العلم الفرنسى. والطريف أنه فى بطولة كأس العالم 1978 بالارجنتين ارتدى المنتخب زيا مكونا من اللونين الأخضر والأحمر قبل مواجهة منتخب المجر، وتشابهت ألوان الفريقين، فقدم نادى كمبرلى الأرجنتينى فانلات باللون الأزرق لإنقاذ الموقف.

** إذن ليس صحيحا أن كل منتخبات الدول ترتدى زيا رياضيا من وحى الأعلام الوطنية. فهناك أسباب مختلفة لاختيار الزى كما أشرنا، ومنها أسباب طريفة.. لكن على وجه الدقة تستمد معظم الدول أزياء فرقها الرياضية من ألوان أعلامها، باعتبار أن ذلك يعد تمثيلا رسميا للأوطان.. والقاعدة أن تكون أزياء جميع المنتخبات موحدة وواحدة على اختلاف اللعبات.. فالسباح الأمريكى مثل لاعب السلة أو كرة القدم أو لاعبة الجمباز، كلهم يرتدون زيا رياضيا فيه لمسة العلم وألوانه.. وهذا يسرى على معظم الدول.. فلا يجوز ولا يصح أن يرتدى منتخب كرة القدم ألوانا تختلف عن فريق اليد والطائرة والسلة، ولا يجوز ولا يصح أن يرتدى أبطال اللعبات الفردية أزياء بألوان تختلف عن أزياء اللعبات الجماعية.. وفى النهاية تحكم ألوان العلم تلك الألوان.

*نقلاً عن الشروق المصرية